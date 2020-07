Samanta Togni in vacanza col marito: la dolce dedica su Instagram

editato in: da

Samanta Togni è in vacanza a Dubai con il marito Mario Russo: i due stanno trascorrendo giornate in spensieratezza, documentando tutto su Instagram, tra scatti romantici e foto in spiaggia. L’ex insegnante di Ballando con le stelle ha dedicato uno dei suoi ultimi post alla sua dolce metà, dedicandogli parole molto tenere.

Nella foto pubblicata dalla Togni la coppia appare sorridente: in costume su un materassino, i due innamorati si godono questo periodo di riposo facendo un bagno in piscina. La ballerina ha accompagnato lo scatto a una citazione di Charles Bukowski, dedicandola al marito:

Il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale “invecchiare insieme”… Mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini.

La foto pubblicata su Instagram in brevissimo tempo ha collezionato tantissimi like e commenti, e i fan si sono complimentati con la coppia: “Belli, belli, belli, belli, belli…tu un po’ di più!”, “Siete una coppia meravigliosa”, “Sapete qual è l’impressione che mi date? Bellissimi fuori e meravigliosamente ricchi dentro. Mi piacete proprio!”.

Samanta Togni è legata a Mario Russo dallo scorso febbraio: dal primo incontro, avvenuto su un treno, i due non si sono mai lasciati e hanno deciso di sposarsi dopo una breve conoscenza. La coppia è molto complice e affiatata, come mostra spesso sui social.

Il matrimonio con il chirurgo ha portato nella vita della ballerina la felicità e la serenità che cercava: “Con Mario ho sentito qualcosa di diverso – ha raccontato lei di recente -, ho provato dei sentimenti che non avevo mai conosciuto prima e l’ho fatto con maggiore consapevolezza”.

Subito dopo le nozze la Togni ha annunciato di voler lasciare, dopo tanti anni di attività, Ballando con le Stelle, per dedicarsi a nuovi progetti: ” Il capitolo di Ballando al quale devo tantissimo l’ho voluto chiudere perché dopo 14 anni ho creduto fosse giusto darmi una chance diversa”, aveva confessato la ballerina, che infatti non è apparsa nel trailer che annuncia la partenza della nuova edizione del programma.

E mentre si vocifera la conduzione de I Fatti Vostri in coppia con Giancarlo Magalli al posto di Roberta Morise, non è detto che Samanta Togni non possa far ritorno negli studi di Ballando: c’è già chi è pronto a scommettere di vederla come ospite speciale di Milly Carlucci.