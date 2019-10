Samanta Togni si sposa: il dolce annuncio su Instagram

editato in: da

Non è passato poi molto da quando Samanta Togni ha annunciato la separazione dall’allenatore Christian Panucci e il fidanzamento con Mario Russo. La star di Ballando con le Stelle, ora, con grande gioia dà ai suoi fan una nuova bella notizia: a breve convolerà a nozze.

Un messaggio che molti si aspettavano. Samanta, infatti, in passato, aveva parlato con grande affetto del suo nuovo compagno, facendo pensare a tutti che le nozze non erano poi così lontane. Lo dimostrano i post sul suo profilo Instagram, dove non mancano dolci dediche e parole d’amore. Ed è proprio tramite Instagram che la Togni annuncia i fiori d’arancio:

La vita ha molta più fantasia di noi. Qui (nella foto) ero alla Rocca di Narni poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa. Chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione.

Un destino che li ha fortemente voluti insieme e che ha fatto la differenza. I due, infatti, si sono conosciuti casualmente. Entrambi viaggiavano su un treno che da Napoli andava verso Roma. Un treno che Samanta prende spesso per motivi di lavoro ma che, in quell’occasione, le ha cambiato la vita. Seduti uno di fronte all’altra, Russo e la Togni, hanno capito sin da subito di essere attratti l’uno dall’altra.

La loro prima conversazione è stata in inglese. Infatti, seduti vicino a loro sul treno, c’era una coppia di canadesi. Samanta ha capito solo in un secondo momento che Russo è italiano. Più precisamente è un talentuoso medico chirurgo che lavora a Dubai e che torna spesso in Italia. Non si sono scambiati il numero immediatamente ma, poco dopo, Mario l’ha contatta su Instagram e ha dato il via ad una dolce conoscenza che si è poi trasformata in un profondo sentimento.

Un amore, quello con Mario Russo, che arriva poco dopo la fine della storia con Christian Panucci. I due, che sono stati insieme per oltre tre anni, si sono lasciati in totale silenzio cercando di non sollevare la curiosità di giornali e amanti del gossip. Non è infatti nota la motivazione che ha portato alla loro separazione e alla totale chiusura di ogni tipo di rapporto. D’altro canto, è ormai chiaro che la Togni ha definitivamente archiviato la storia.

In attesa di sapere maggiori dettagli sul matrimonio di Samanta e Mario non possiamo far altro che augurare loro una felice e lunga vita insieme.