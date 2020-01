Samanta Togni si sposa e annuncia: “Lascio Ballando con le Stelle”

editato in: da

Samanta Togni si sposa e annuncia l’addio a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che le ha regalato il successo. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, la ballerina ha parlato dell’amore per Mario Russo e dei suoi progetti per il futuro.

La coppia convolerà a nozze il prossimo 15 febbraio dopo un colpo di fulmine avvenuto su un treno. Un incontro fortuito che ha cambiato per sempre l’esistenza di Samanta Togni. “Tutto è stato fulmineo – ha detto parlando del chirurgo estetico -: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena. Il matrimonio? Sarà una grande festa, con un ricco apericena, il menù sarà umbro con richiami napoletani, per omaggiare le nostre terre natie”.

Samanta ha poi confermato la volontà di lasciare lo show di Milly Carlucci. “Mi ha dato tantissimo – ha svelato -, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così, io dico no”.

Affascinante e in carriera, Mario Russo è un celebre chirurgo estetico che lavora fra l’Italia e Dubai. A legarlo a Samanta Togni un incontro fortuito su un treno e un amore che è apparso da subito molto importante. Nel passato della ballerina di Ballando con le Stelle ci sono alcuni amori famosi. Il primo con Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, oggi innamorato di Nicoletta Larini. In seguito è stata fidanzata con Cristian Panucci, ex calciatore conosciuto nella trasmissione di Milly Carlucci.

Ad annunciare le nozze qualche tempo fa era stata proprio la Togni che su Instagram aveva postato uno scatto in abito da sposa. “La vita ha molta più fantasia di noi – aveva scritto -. Qui ero alla Rocca di Narni poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa… chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione”.