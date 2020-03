Samanta Togni si confessa e parla della vita col marito

editato in: da

Samanta Togni, fresca sposa del chirurgo estetico Mario Russo, ha aperto oggi le porte della sua casa collegandosi con La Vita in Diretta e con la conduttrice Lorella Cuccarini. In questi giorni che stanno vedendo tutti trascorrere la maggior parte del tempo all’interno delle mura domestiche, la ex maestra di Ballando con le Stelle ne approfitta per pulire la casa a tempo di musica.

A dimostrarlo ci ha pensato una clip proiettata dalla Cuccarini e presa dalle Stories del seguitissimo profilo Instagram della ballerina, che compirà 39 il prossimo 21 aprile. Samanta Togni, che è mamma di Edoardo, ha anche salutato Carolyn Smith, ricordando la sua grande forza e commentando con parole molto positive la social challenge lanciata dalla coreografa statunitense con l’hashtag #ioballoacasa.

La Cuccarini ha poi aperto la parentesi cinematografica, chiedendo alla Togni se, in questi giorni a casa, sta rivedendo qualche film particolarmente interessante del passato. “Siccome mi sono sposata un napoletano, stiamo guardando sketch del grande, grandissimo Totò, un artista che mia nonna amava tantissimo”: questa la risposta di Samanta Togni, che ha parlato anche delle canzoni che sta ascoltando di più in questo periodo, citando capolavori che hanno reso grande l’Italia nel mondo, come per esempio Volare.

La ballerina di Terni ha parlato anche dei momenti condivisi via videochiamata con gli amici e dei giochi di società che fanno assieme. Nel corso del collegamento si è toccato pure l’argomento del decluttering, un’attività molto utile quando si ha tanto tempo a disposizione.

Chiacchierando con Samanta Togni dei trucchi per mettere un po’ di ordine in casa – nell’armadio e non solo – Lorella Cuccarini le ha chiesto se il marito è ordinato o disordinato. “Ho un mio ordine”: così ha risposto Mario Russo, celebre chirurgo estetico con studi tra l’Italia e Dubai. La Togni ha ironicamente replicato con la frase “Che nessuno capisce”.

Il collegamento si è concluso con un riferimento alla prima edizione di Fantastico, programma che ha reso famosa Lorella Cuccarini e che Samanta Togni ha definito “un grande momento d’arte”, chiudendo una piacevole chiacchierata televisiva nel corso della quale ha dimostrato una forte complicità con il consorte, sposato lo scorso 15 febbraio dopo pochi mesi d’amore.