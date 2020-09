Samanta Togni riparte da I Fatti Vostri: la scelta d’amore del marito Mario Russo

editato in: da

Samanta Togni riparte da I Fatti Vostri dopo l’addio a Ballando con le Stelle e il marito Mario Russo fa una scelta d’amore. Il rinomato chirurgo plastico ha infatti deciso di trasferirsi in Italia per stare accanto alla moglie dopo aver vissuto per molto tempo a Dubai. I due si trasferiranno a Roma dove inizierà il nuovo percorso professionale della ballerina più amata del cast di Milly Carlucci.

“Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto – ha raccontato la Togni al settimanale DiPiù -. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva”. Dopo anni a Ballando con le Stelle, la Togni ha deciso di dare una svolta alla sua carriera. Ha lasciato il programma di Milly Carlucci ed è pronta a guidare I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli dove sostituirà Roberta Morise.

La ballerina e Mario Russo si sono sposati nel febbraio 2020 dopo un incontro romantico sul treno e una love story che è diventata da subito importante. Il chirurgo è nato a Napoli, ma il suo lavoro l’ha portato a viaggiare in tutto il mondo. Ha lavorato in Inghilterra e a Dubai, diventando un professionista autorevole. 48 anni e grande fascino, Mario Russo è papà di due figli frutto di una precedente relazione. Anche la Togni ha un figlio, Edoardo, nato dall’amore per l’ex marito Mirko.

Dopo l’incontro in treno, i due innamorati non si sono più lasciati e la love story procede a gonfie vele. Così tanto che Mario ha scelto di rinunciare di vivere a Dubai per trasferirsi a Roma insieme alla moglie. “Dopo che è arrivata la chiamata di Michele Guardì – ha spiegato lei -, Mario mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: “Va bene, vorrà dire che ci trasferiremo a Roma in pianta stabile. Dubai è stata una bellissima parentesi professionale, ma ci andrò molto meno, al massimo otto giorni al mese. Comincio con te una nuova avventura professionale anche io. Mio marito ha deciso di aprire uno studio proprio nella Capitale, dove già collabora con alcuni colleghi. Insomma, si è rimesso in gioco”.