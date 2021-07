Samanta Togni, nuovo impegno in tv: Estate leggerissima con Fabrizio Rocca

editato in: da

Samanta Togni compie 40 anni, danza, carriera e vita privata

Un nuovo programma, che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata e che vedrà nelle vesti di padroni di casa Samanta Togni insieme a Fabrizio Rocca.

A riportare la notizia TvBlog, che aggiunge anche che il titolo dovrebbe essere Estate leggerissima. Le puntate della trasmissione inizieranno a essere registrate dai primi giorni di agosto e dovrebbero andare in onda a partire dalla settimana dopo.

La stessa Samanta Togni ha condiviso un post su Instagram in cui veniva dato l’annuncio del nuovo impegno prefessionale: non sono mancati i commenti di fan ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo per questa nuova avventura lavorativa.

E anche la prossima stagione televisiva è all’insegna di tante novità per Samanta Togni. A partire dalla decisione di non far più parte del cast di I fatti vostri, dopo un anno passato tra i conduttori. A darne notizia era stata lei stessa attraverso un’intervista rilasciata a Nuovo in cui spiegava: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”. Nel corso della passata stagione televisiva è stata anche alla guida di un programma tutto suo: Domani è Domenica che è andato in onda su Rai 2.

E a quanto pare il prossimo palisesto la vedrà alle prese con un format nuovo che dovrebbe chiamarsi Cook50 in cui, secondo quanto riportato da TvBlog, insieme a uno chef, ospiterà un personaggio famoso che dovrà preparare un menù in 50 minuti. Lo show potrebbe andare in onda a partire da novembre nella mattina di sabato.

Tornando al prossimo progetto, a setta di TvBlog, Estate leggerissima, invece, la vedrà al timone con Fabrizio Rocca, al momento impegnato con Bellissima Italia, programma di Rai 2.

Samanta Togni nel corso della carriera è diventata un volto sempre più amato del palinsesto televisivo italiano, dove ha debutatto come ballerina professionista nella prima edizione di Ballando con le Stelle, show di cui ha fatto parte per 12 edizioni. Nel corso del tempo ha preso parte a numerose trasmissioni televisive come inviata, giurata e conduttrice entrando sempre di più nel cuore degli spettatori.