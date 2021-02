Samanta Togni debutta alla conduzione. E ricorda Fabrizio Frizzi

editato in: da

Un esordio come conduttrice conquistato con pazienza, sacrificio e lavoro, quello di Samanta Togni che ha debuttato con Domani è domenica, nuovo appuntamento del sabato su Rai Due nella fascia pre-telegiornale, alle 12,20.

“Sono emozionata e grata di questa opportunità che mi è stata data”, ha ammesso l’ex ballerina di Ballando con le stelle, che dopo 15 anni trascorsi a insegnare passi di danza in tv ha cambiato vita, dedicandosi alla conduzione, ma non senza aver prima fatto un po’ di gavetta, come inviata e come co-conduttrice al fianco di Giancarlo Magalli ne I fatti vostri.

“Avevo paura, ma credo anche di essere entrata in punta di piedi: ho fatto un provino, sono stata presa e ho iniziato come inviata per rendermi conto di che mondo fosse la televisione. Poi mi sono appassionata, ho creato delle basi e ho iniziato a coltivare il sogno di avere un giorno un programma tutto mio, cosa che ora sto realizzando. Se le cose le fai bene, una non preclude l’altra. Le persone capiscono quando dietro c’è una formazione e il duro lavoro”, ha raccontato a Vanity Fair.

Ora Samanta Togni si gode i risultati del suo impegno: “Ho capito che era arrivato il momento di rallentare. Mi sono resa conto che la ballerina tutta la vita non la avrei potuta fare, ed è per questo che ho cominciato a dedicarmi ad altro. Vivo tutto questo con grande entusiasmo e con la speranza di riuscire a dimostrare alle persone che mi hanno dato fiducia che non avevano torto”.

E forse non è un caso, come lei stessa ha fatto notare, che per questa sua nuova avventura si sia ritrovata nello studio dedicato a Fabrizio Frizzi, un altro uomo di spettacolo dedito al suo lavoro con discrezione e umiltà.

Nel suo nuovo programma Samanta intratterrà i telespettatori con ospiti e proposte che cercheranno di offrire nuovi spunti su come trascorrere il tempo libero: “Parliamo del weekend e delle passioni degli italiani, quindi di come ci piace impiegare il nostro tempo e noi diamo delle idee per passarlo magari in modo diverso da come abbiamo sempre fatto, anche in questo momento particolare, cercando di cogliere sfumature diverse, magari proponendo attività che non avevamo mai preso in considerazione”, ha spiegato durante la presentazione.

Tra la co-conduzione a I fatti vostri e questa nuova avventura, in realtà, di tempo libero non sembra averne tantissimo Samanta Togni: “Sono molto impegnata, ma la domenica è il mio giorno: essendo Roma e Terni molto vicine, mi capita spesso di farmela in giornata e di passare il tempo libero a casa, trascorrendolo insieme alla mia famiglia. Adoro passeggiare e riconnettermi con il verde ma, quando sono stanca, anche il divano e Netflix con mio marito non sono certo male”.