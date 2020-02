Samanta Togni, cosa farà dopo l’addio a Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

editato in: da

Samanta Togni ha lasciato Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, ma presto la vedremo di nuovo in tv. La ballerina è sempre stata uno dei volti più amati dello show di Rai Uno a cui ha preso parte sin dalla prima edizione, nel 2005, dove ballava in coppia con Fabrizio Frizzi.

Per quattordici appuntamenti, Samanta Togni è stata nel cast di Milly Carlucci, ma di recente ha deciso di abbandonare la trasmissione. La showgirl infatti si è sposata con Mario Russo, chirurgo incontrato su un treno quasi per caso e arrivato dopo due relazioni importanti finite, quella con Stefano Bettarini e con Christian Panucci.

“È stata una mia scelta – ha raccontato la ballerina di Ballando, parlando della decisione di abbandonare lo show -, ho deciso di lasciare nel momento giusto. Una ballerina ha comunque un tempo oltre il quale non dico che si deve fermare, ma perlomeno deve rallentare. Ballando mi ha dato tantissimo, ma ora voglio fare altro. Attualmente faccio l’inviata nel programma Buongiorno benessere, ho fatto anche teatro e mi piacerebbe continuare. Insomma ho già diverse proposte che bollono in pentola e sono felice”.

In futuro dunque vedremo nuovamente in televisione Samanta Togni che è comunque rimasta molto legata a Ballando con le Stelle. Non a caso alle sue nozze con Mario Russo erano presenti molti personaggi noti della trasmissione, da Samuel Peron, che ha vestito anche i panni di testimone della sposa, ad Anastasia Kuzmina, passando per Sara Di Vaira, Raimondo Todaro, Luca Favilla. Presenti pure Veera Kinnunen e Stefano Oradei, gli ex protagonisti di un incontro molto imbarazzante dopo il loro addio.

La ballerina dunque potrebbe apparire di nuovo nello show di Milly Carlucci e prendere parte a nuove trasmissioni. Nel frattempo si gode l’amore di Mario Russo di cui è innamoratissima. “Con Mario tutto è stato fulmineo – ha svelato poco prima del matrimonio, emozionata e felice -: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena”.