Salvo Veneziano: “A 50 anni non ti sei fatta ancora una famiglia”. Cristina Plevani replica

Il Grande Fratello compie 18 anni: ecco come sono diventati (e che fine hanno fatto) i vincitori

“A 50 anni non ti sei fatta ancora una famiglia”: Cristina Plevani risponde su Instagram a Salvo Veneziano dopo la frase pronunciata dall’ex concorrente del GF 1 nel corso di una diretta con Marina La Rosa. Il prossimo 17 giugno la vincitrice del primo Grande Fratello ed ex fidanzata di Pietro Taricone, compirà 48 anni.

Un traguardo importante per la sportiva che su Instagram è molto attiva, fra selfie, video e confessioni. Insieme a lei l’inseparabile cagnolino, ma nessun uomo. Nel corso degli anni infatti Cristina ha avuto diverse storie d’amore, ma nessuna l’ha portata a compiere il grande passo di creare una famiglia. Una questione delicata, probabilmente, su cui però Salvo Veneziano non ha esitato a ironizzare.

Nel corso di una diretta Instagram con Marina La Rosa, sua ex compagna d’avventura al GF, Veneziano ha voluto porgere una domanda alla prima vincitrice del reality. “Come mai a 50 anni non ti sei fatta ancora una famiglia?”, ha chiesto Salvo, parlando della Plevani. Marina ha cercato di stemperare la situazione, ma l’ex gieffino ha continuato a ridere e ironizzare.

Un comportamento che ha fatto infuriare la Plevani che su Instagram ha risposto a tono all’ex amico. “Questo è il passaggio del testimone – ha scritto postando il video – che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora sì”.

In effetti fra Salvo e Cristina non c’era mai stata una vera e propria lite. La Plevani era intervenuta per parlare di Veneziano quando, nel corso del GF Vip, era stato eliminato a causa delle sue frasi su Elisa De Panicis. “È ignorante ma non è un orco – aveva chiarito l’ex gieffina a FanPage -. Già vent’anni fa, se parlava Salvo non è che parlasse dei trattati di filosofia o di Marx, era questo allora ed è questo oggi. Dispiace non ci sia stata alcuna evoluzione”.