Salvini tradito da Francesca Verdini, parla Rodolfo Salemi

Rodolfo Salemi, presunto amante di Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, rompe il silenzio.

Qualche settimana fa un gossip aveva fatto tremare il mondo della politica. Secondo alcune indiscrezioni infatti la Verdini, compagna del leader della Lega, lo aveva lasciato improvvisamente per cadere fra le braccia di un tentatore di Temptation Island.

Rodolfo Salemi, modello e volto tv, era stato indicato come l’amante di Francesca e il ragazzo che l’aveva allontanata da Salvini. La love story fra il politico e la figlia di Denis Verdini è iniziata poco dopo la rottura del leader della Lega con Elisa Isoardi. Una relazione molto chiacchierata che lo è diventata ancora di più quando fra i due è spuntato un tentatore del reality di Maria De Filippi.

Ma cosa è successo davvero? Mentre Salvini sembra aver smentito con i fatti la rottura con Francesca, partecipando con lei ad alcuni eventi, in tanti sono convinti che la crisi ci sia stata, ma sia rientrata in tempo, poco prima dell’addio.

Rodolfo Salemi è rimasto sempre in silenzio, ma raggiunto dal settimanale Oggi ha deciso di raccontare la sua verità. “La conosco – ha detto parlando della Verdini -, ma non ho mai preso con lei neanche un caffè, non ho il suo numero di telefono e questa estate non l’ho mai incontrata”.

“Io vedo sotto questo gossip un disegno politico – ha aggiunto Rodolfo -: attribuiscono un flirt a Francesca Verdini per colpire Matteo Salvini. Io ci sono finito dentro solo perché era più efficace prendere un volto tv, con un minimo di notorietà. Era un titolo pronto : “Il tentatore ha fatto scoppiare la coppia più famosa d’Italia”. C’è solo un problema: le storie che girano sono tutte inventate”.

Nonostante la smentita però il settimanale Oggi sembra sostenere ancora il gossip lanciato da Alberto Dandolo, complice un incontro recentissimo avvenuto fra la giovane manager e il tentatore. “Dunque il bel Rudy e Francesca non si sarebbero mai scambiati nemmeno il numero di telefono – si legge sulla rivista -. Eppure il nostro “gossipbuster” Alberto Dandolo sostiene che Salemi, appena tornato dalle vacanze, ha subito incontrato Francesca Verdini. I due hanno cenato insieme. […] Chissà se almeno durante la cena si sono ricordati di scambiarsi finalmente il numero di telefono”.