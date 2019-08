Salvini tradito da Francesca Verdini con un tentatore di Temptation: la verità

editato in: da

Francesca Verdini ha davvero tradito Matteo Salvini con un tentatore di Temptation Island?

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia di gossip che riguarda il leader della Lega e che ha causato un’accesa discussione. Secondo alcune indiscrezioni Francesca Verdini, a cui era legato da qualche mese, l’avrebbe tradito con Rodolfo Salemi, tentatore di Temptation Island. Un tradimento che avrebbe causa una profonda crisi nella coppia e l’inevitabile addio.

Classe 1991, figlia del noto esponente di Forza Italia, Denis Verdini, Francesca ha iniziato a frequentare Salvini poco dopo l’addio di lui a Elisa Isoardi. Il primo incontro grazie ad amici comuni, poi qualche cena nel ristorante, nei pressi di Montecitorio, che la giovane gestisce e infine un amore vissuto alla luce del sole.

In questi mesi piuttosto difficili per il politico, Francesca non gli avrebbe mai fatto mancare il suo sostegno. Poi la notizia del tradimento e di un addio arrivato per colpa di Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Uomini e Donne e volto di Temptation Island. Ma è davvero così?

Secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, non ci sarebbe stato nessun addio e nemmeno un tradimento. Il giornalista ha pubblicato un messaggio in cui si parla di fake news e si lascia intendere che fra Matteo e Francesca l’amore sia più forte di prima.

“Dopo il vecchio tweet del Portaborse che a maggio dava Matteo e Francesca divisi – ha scritto Alessi -, si dice che l’ex Ministro degli Interni sarebbe stato lasciato dalla compagna per un tentatore di Temptation Island, tale Rudy. Nulla di più falso, ma per i tastieristi del web a volte la verità è del tutto trascurabile”.

Dunque i due sarebbero ancora innamorati e felici. Qualcosa però non torna. Dopo che la notizia si è diffusa a macchia d’olio infatti nessuna delle persone coinvolte ha deciso di smentire o commentare. Rodolfo Salemi non ha pubblicato nulla su Instagram o Facebook che smentisse il suo coinvolgimento nella questione. Anche Francesca Verdini e Matteo Salvini, molto attivi sui social, hanno scelto la via del silenzio. E se in molti sono convinti che si tratti di una fake news altri si chiedono perché non smentire da subito una notizia falsa.