Salvini di nuovo padre? Pancino sospetto per Francesca Verdini: l’indiscrezione

Matteo Salvini sta per diventare di nuovo padre? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Diva e Donna, Francesca Verdini potrebbe essere incinta del leader della Lega. A scatenare i gossip un pancino sospetto immortalato dai paparazzi durante una delle tante uscite della coppia.

Nelle immagini, pubblicate sulla rivista, la Verdini si tocca più volte la pancia, come a voler proteggere il suo segreto, poi stringe la mano al compagno e i due sorridono felici. La love story fra la figlia dell’onorevole Denis Verdini e il politico procede a gonfie vele. Un amore nato dopo la fine della relazione fra Salvini ed Elisa Isoardi, che presto potrebbe portare il leader della Lega all’altare.

Se Diva e Donna parla di una gravidanza infatti, secondo il settimanale Chi la coppia starebbe progettando anche le nozze. Matteo e Francesca avrebbero fissato il lieto evento nel 2020 e sarebbero pronti a mettere su famiglia. 46 lui, 26 lei, non sembrano spaventati dalla differenza d’età, né dai numerosi impegni che in passato avevano portato Salvini ad allontanarsi inevitabilmente dalla Isoardi.

Qualche tempo fa la conduttrice della Prova del Cuoco aveva annunciato le nozze con Matteo, ma la data del matrimonio, di fatto, non era stata mai fissata e l’unione era stata rimandata più volte, sino alla rottura. Per ora i due innamorati non hanno smentito né confermato la gravidanza. Se fosse vero Salvini potrebbe diventare papà per la terza volta.

Il politico infatti è già genitore di Federico, nato nel 2003 dall’unione con Fabrizia, giornalista cui cui è stato sposato per ben sette anni. Salvini ha anche un’altra figlia, Mirta, che ha sei anni ed è il frutto dell’amore per Giulia, un avvocato. Quest’estate Francesca Verdini era stata fotografata a Forte dei Marmi in compagnia del politico e dei figli, durante una piccola vacanza a base di mare, passeggiate e giochi in spiaggia.

“I miei figli vengono prima di tutto” aveva commentato l’ex Ministro, confermando anche l’ingresso della nuova compagna nella sua famiglia allargata.