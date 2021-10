Salemi-Pretelli e Chiofalo-Drusilla, pronti per le nozze: come, dove e quando

C’è profumo di fiori d’arancio nell’aria: secondo alcune indiscrezioni ben due coppie molto amate dal pubblico sarebbero in procinto di fare il grande passo. Se Pierpaolo Pretelli avrebbe in mente una proposta romanticissima per Giulia Salemi, sembra proprio che Francesco Chiofalo abbia già pensato bene a quello che sarà il suo futuro accanto a Drusilla Gucci.

Pierpaolo Pretelli, proposta in arrivo per Giulia

La loro storia d’amore è nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, quasi un anno fa. E proprio davanti alle telecamere potrebbe arrivare la proposta di matrimonio: questo è ciò che svela il settimanale Nuovo TV, lasciando di stucco i tantissimi fan della coppia. Pierpaolo è attualmente impegnato come concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, un’avventura incredibile per la quale ha ovviamente tutto il supporto di Giulia Salemi, che non lo molla un istante. Secondo alcune voci, al termine di questa esperienza l’ex gieffino chiederà alla fidanzata di sposarlo.

A dir la verità, c’è persino qualcuno che si sbilancia ben di più: il magazine di Riccardo Signoretti rivela infatti che Pretelli potrebbe addirittura fare la sua proposta durante l’ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti. Sarebbe una sorpresa magnifica per la Salemi, che probabilmente non esiterebbe un istante a dire di sì. Tra di loro va tutto a gonfie vele, e sebbene stiano insieme relativamente da poco tempo la storia è diventata via via sempre più solida. Pierpaolo ha trovato in lei la compagna che cercava dopo l’addio con Ariadna Romero, una ragazza gentile e dolcissima alla quale non ha avuto alcun dubbio nel presentare suo figlio.

Francesco Chiofalo: “Con Drusilla è una storia seria”

Ma Pierpaolo e Giulia non sono gli unici a pensare al matrimonio. Anche Francesco Chiofalo sembra avere le idee chiare, nonostante la sua sia una relazione freschissima. Lui e Drusilla Gucci stanno insieme da pochi mesi, eppure tanto è bastato per far capire ad entrambi quanto il loro amore sia forte. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex concorrente di Temptation Island ha ammesso: “Quella con Drusilla è una storia importante. Sento un forte desiderio di sposarmi e poi anche di diventare padre”.

Nata dopo alcune love story piuttosto burrascose, la relazione tra Francesco e l’ex naufraga va dunque facendosi sempre più importante. “Ho perso un sacco di tempo dietro a Selvaggia e Antonella e mi sono ritrovato con un pugno di mosche” – ha proseguito Chiofalo, facendo riferimento alle sue ex – “Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia. I due sono usciti alla luce del sole sul red carpet del Festival di Venezia, appena qualche settimana fa. E già pensano alle nozze: per i dettagli, naturalmente, è ancora presto. Ma pare proprio che tutto vada a gonfie vele.