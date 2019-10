Chi è Sahar Tabar, la star di Instagram che vuole assomigliare ad Angelina Jolie

editato in: da

Sahar Tabar è la star di Instagram che vuole assomigliare ad Angelina Jolie ed è diventata popolare in tutto il mondo.

Originaria dell’Iran, Sahar si è trasformata in una star grazie a Instagram dove qualche tempo fa aveva iniziato a postare numerose foto che la ritraevano con il volto trasformato per assomigliare ad Angelina Jolie. Fan della diva di Hollywood, la ragazza si era presto trasformata nella sua caricatura affrontando, secondo alcune indiscrezioni, ben 50 interventi chirurgici per assomigliarle.

Nel corso del tempo Sahar Tabar ha ottenuto una grande popolarità sui social, ma è anche stata al centro di accese polemiche. Più volte infatti i follower l’hanno accusata di mentire, affermando che dietro la sua trasformazione non ci sarebbero delle operazioni, ma solo un ottimo lavoro fatto con make-up e fotoritocco. Lei non ha mai svelato apertamente la verità, ma nell’ultimo periodo aveva affermato di voler assomigliare di più alla Sposa Cadavere di Tim Burton.

Secondo alcune fonti iraniane, la ventenne sarebbe stata arrestata a Teheran, accusata di aver insultato alcuni simboli islamici, fra cui l’hijab, il velo che spesso indossa nelle foto postate su Instagram. Come riporta Repubblica, la ragazza ora dovrà rispondere di numerosi reati fra cui quelli di “crimini culturali e corruzione morale e sociale”. Sahar Tabar è accusata anche di blasfemia, guadagni illeciti, istigazione alla violenza e incitamento dei giovani alla corruzione.

Per ora non si hanno altre notizie su Sahar il cui destino rimane incerto soprattutto per i suoi migliaia di follower che appaiono molto preoccupati per lei. Nonostante l’enorme successo della sua sosia, Angelina Jolie non era mai intervenuta per commentare la scelta della Tabar. 44 anni e una lunga carriera alle spalle, l’attrice può contare su una bellezza naturale e ha sempre negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico.