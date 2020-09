Sabrina Salerno, un vero incanto in bikini. E annuncia una pausa da Instagram

editato in: da

Sabrina Salerno regina dell’estate, sono suoi i bikini più belli

Sabrina Salerno si lancia in una sfida: la cantante ha annunciato nelle sue stories Instagram di voler prendersi una pausa dal telefonino per almeno tre giorni. Una competizione contro se stessa poiché – come ha dichiarato sul suo profilo – la showgirl è troppo attaccata al telefonino.

Lo faccio per mettermi alla prova perché ormai siamo troppo dipendenti da questo strumento e questo è un modo per sfidarmi perché mi rendo conto che a volte, anche quando non ho bisogno del telefono, lo cerco e trovo sempre qualcosa da fare con questo telefonino e non è possibile vivere così.

Quindi niente social network per l’icona anni ’80, che vuole godersi gli ultimi giorni al mare con una “dieta detox” da tutto ciò che è virtuale, rinunciando ad aggiornare i suoi fan più affezionati: “Darò solo il numero di telefono a mio marito e a mio figlio e se mi piace questa sfida lo faccio anche per una settimana.”

Sabrina si è detta molto determinata a portare avanti questa challenge con l’aiuto del marito Enrico Monti e con il figlio Luca Maria, ma prima di cimentarsi in questa scommessa, ha voluto condividere un ultimo magnifico scatto in bikini, accompagnato da questa frase: “Sono come sono, prendere o lasciare”.

Fisico strepitoso, un costume da bagno azzurro cielo e degli shorts slacciati: Sabrina Salerno è sempre un incanto anche a 52 anni e il suo look giovanile (e quasi ribelle) ha conquistato tutti ancora una volta.

Il look richiama quello sfoggiato negli anni ’80, che Sabrina ha pubblicato sul suo Instagram qualche giorno prima: capelli cotonati, orecchini importanti, un body scollato e gli inmancabili shorts, che per la showgirl sono un vero e proprio must da trent’anni. Ma, ovviamente, a rubare la scena sono sempre le magnifiche forme della Salerno, che non sono affatto cambiate in tutti questi anni.

Per lei il tempo sembra non passare mai, ma non solo esteticamente: Sabrina è sempre una donna di successo, forte, che ha segnato la cultura pop italiana, e non solo, con i suoi migliaia di dischi venduti. In fondo, Amadeus l’ha scelta per calcare il palco di Sanremo 2020 anche per questo motivo, oltre che per la sua incantevole presenza scenica.