Sabrina Salerno svela cosa é accaduto dietro le quinte di Sanremo 2020 e la gaffe delle scale

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Tra le compagne di viaggio di Amadeus nel corso del 70esimo Festival di Sanremo, Sabrina Salerno è stata una fantastica conferma. Perfettamente a suo agio sul palco che le ha regalato parte del suo successo, ha palesato agli spettatori di Sanremo uno straordinario esempio di professionalità e di naturalezza. L’incidente delle scale, affrontato con il sorriso, ne è chiara dimostrazione.

Il motivo della difficoltà nel scendere le da molti temute scale del teatro Ariston è da ricondurre, come rivelato dalla Salerno stessa (che sul palco nel corso della serata di mercoledì 5 febbraio non ha nascosto il suo desiderio di togliere i tacchi), a un crampo al piede.

La cantante di Boys (Summertime Love), archiviata l’esperienza come co-conduttrice di Sanremo 2020, ha condiviso con i suoi follower Instagram un divertente ‘dietro le quinte’ del Festival. Sul suo profilo, seguito da più di 300mila persone, ha pubblicato, quasi a voler omaggiare e ricordare l’avventura che si è appena lasciata alle spalle, un video girato poco prima di fare il suo ingresso in teatro.

Nella clip si vede la Salerno che raggiunge il suo staff autorale, pronto ad aiutarla a fare il suo ingresso sul palco dell’Ariston. La showgirl – che compirà 52 anni il prossimo 15 marzo – ammette candidamentedi avere un “crampo pazzesco” e rassicura l’autrice televisiva Barbara Cappi dicendo “No, ma me lo tengo”.

Successivamente, la Cappi – famosa in quanto autrice di programmi di punta di Mediaset, come per esempio C’è Posta per Te – le suggerisce di rivelare sul palco questo suo piccolo problema. “No, no, ma io lo dirò perché ce l’ho sul serio”: questa la risposta di Sabrina Salerno che, nei secondi che seguono, diventa protagonista di un momento divertentissimo, con la Cappi che comincia a massaggiarle il piede dolorante.

A commentare la scena c’è Martino Clericetti, altro nome celebre tra gli autori tv (ha lavorato a programmi aventi nel cast Luca & Paolo, Fabio Volo e Gerry Scotti). “C’è un momento che non so se si può trasmettere sulle televisioni nazionali”: con queste parole, l’autore di programmi come Chi Vuol Essere Milionario ha reso ancora più ironico un siparietto terminato con la Salerno che dice “I tacchi mi hanno uccisa”. Quello che è accaduto pochi minuti dopo sul palco del teatro Ariston rimarrà tra i ricordi più spassosi e genuini di un Festival da record.