Sabrina Salerno in versione casalinga incanta Instagram

Sabrina Salerno, come tutti, non esce e si occupa della sua casa, condividendo su Instagram momenti di vita privata, dall’attività fisica alla prova costume.

La cantante, che ha spopolato come co-conduttrice di Sanremo 2020, ha pubblicato sul suo profilo social una foto che la vede nella sua cucina di piastrelle bianche tirate a lucido. Evidentemente Sabrina ha appena terminato di ordinare, sul bancone sembra infatti esserci uno strofinaccio.

Sabrina è splendida. Capelli perfetti, make up naturale sapiente, la Salerno indossa una canotta grigia che esalta il décolleté e pantaloni scuri che esaltano il vitino da vespa. A 55 anni la cantante è in forma più che mai e la sua foto in versione casalinga lascia senza fiato. A commento del selfie, semplicemente scrive: “Home sweet home…🤯🛸🤯…”.

In molti si sono precipitati a farle i complimenti. C’è chi sottolinea come per lei il tempo non sia mai passato: “L’età non è mai passata, uguale ai 20 anni. Che donna sensuale!”. La quarantena la rende sempre più bella: “Ma solo alla Sabrina la quarantena fa bene??😂😂😂. Più aumentano i giorni in casa e più Sabrina diventa bella👍👍👍”. E tutti concordano che sia bellissima.

Intanto Sabrina si porta avanti e super già anche la prova costume, da indossare rigorosamente nel salotto o al massimo nel giardino di casa.