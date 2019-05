Sabrina Salerno divina a Domenica In. E scoppia in lacrime insieme alla Venier

editato in: da

Al programma di Mara Venier un’ospite speciale: la cantante Sabrina Salerno. 51 anni, bellissima con un chiodo rosso e i pantaloni di pelle, racconta la sua vita.

Sabrina Salerno è da sempre vista come una donna forte, sicura di sé e prorompente. La sua carriera e i suoi pezzi sono rimasti nella storia della musica italiana e l’hanno coronata come diva “alternativa” che ha combattuto con ironia e sensualità tutti gli stereotipi del mondo femminile.

Mara ha mostrato a Sabrina alcuni spezzoni storici della sua carriera, partendo da Sanremo. È il 1991 e lei, assieme a Jo Squillo canta “Siamo Donne”: una bionda e una mora, sexy in due micro-abiti che poco lasciavano all’immaginazione. E poi, il colpo di scena: a fine canzone Sabrina si spoglia rimanendo solo con un futuristico bikini argentato. Una vera e propria rivoluzione durante il Festival della Canzone Italiana e un atto che, ancora oggi, farebbe scalpore.

Sabrina ha da sempre avuto un buon rapporto con il mondo femminile: ha raccontato di come si è trovata bene tra le donne del mondo dello spettacolo, dove ha incontrato persone meravigliose come Sandra Mondaini e Raffaella Carrà.

L’amore di Sabrina è ancora quello di quando aveva 24 anni: Enrico, conosciuto in Veneto nella sua sala di registrazione, dal quale ha avuto un figlio. Ed è proprio alla visione di un video che ritrae quest’ultimo che Sabrina non riesce a trattenere le lacrime. Anzi, scoppia a piangere facendo commuovere anche Zia Mara.

Immediatamente le torna il sorriso e dice: “Mio figlio è bellissimo, ma non si è mai fatto un selfie”. Ma alla domanda “Che mamma sei?“, ha risposto, di nuovo commossa, ammettendo che sta facendo del suo meglio per far volare suo figlio, conscia che la forza e le ali sono le sue. Una mamma che, assieme al marito Enrico, cerca di crescerlo insegnandogli i valori della fiducia e della libertà.

Sabrina ha da sempre avuto un’immagine ribelle e aggressiva, creata soprattutto per la sua carriera, ma oggi, con l’avanzare degli anni, si sta rendendo conto di quanto sia fortunata e di quanto la sua vita le abbia regalato. Dice di non avere un carattere facile e di essere “lunare”: vive di sbalzi d’umore, ma finalmente sta iniziando a fare pace con sé stessa trovando una nuova serenità.

Oggi Sabrina Salerno lavora soprattutto in Francia con spettacoli live con circa 200 date l’anno. A completare la sua intervista un momento live dove ha cantato la storica “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più”. E lei ne è la conferma.