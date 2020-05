Sabrina Salerno, il corteggiatore misterioso è un 21enne famoso fidanzato con una top model

editato in: da

Sabrina Salerno si conferma essere ancora una delle star più amate dal pubblico, e non ci sorprende scoprire che sono molti i corteggiatori che cercano di conquistarla. Uno di questi, però, è davvero giovanissimo: a parlarne è proprio la showgirl.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de I Lunatici, su Rai Radio2, la splendida Sabrina Salerno si è lasciata andare a diverse confidenze sul suo rapporto con i fan e sul modo in cui utilizza i social. Non si tratta di un feeling privo di ostacoli, perché sappiamo bene come il web sia ricco di imprevisti e di sorprese, talvolta non proprio piacevoli. La Salerno ha infatti rivelato di aver dovuto bloccare alcuni utenti decisamente troppo audaci: “C’è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la moglie. Mi mandano cinquanta messaggi al giorno, mi chiamano amore mio, mi chiedono cosa faccio, come sto”.

Comportamenti, questi, che hanno comprensibilmente infastidito la showgirl, che si è trovata costretta così a prendere le dovute contromisure. “C’è un cinque percento di persone che blocco, che esagerano e credono che tramite social possano permettersi di dirsi la qualunque. È una cosa da scemi. Ma secondo me alcuni non sanno neanche che possono essere bloccati”. Con la maggior parte dei suoi fan, tuttavia, Sabrina Salerno ha un bel rapporto. È una donna molto ammirata, e tra coloro che la seguono annovera numerosi corteggiatori che tentano un approccio virtuale.

Uno, in particolare, ha colpito la sua attenzione: “Mi è capitato un personaggio famoso in tutto il mondo, un ragazzo di 21 anni fidanzato con una modella che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta. Non capisco come un ragazzo di 21 anni così famoso si sia preso quasi una ossessione per me”. Sebbene i fan siano molto curiosi di saperne qualcosa in più su questo misterioso spasimante giovanissimo, la Salerno ha preferito non fare il suo nome, né lasciare qualche altro indizio in pasto al popolo del web.

Questo è un mistero che potrebbe restare insoluto ancora a lungo, perché Sabrina sembra voler tutelare la privacy dei suoi fan, una forma di rispetto davvero molto elegante. D’altronde, il giovane corteggiatore non pare aver alcuna speranza di riuscita con la Salerno: lei è infatti innamoratissima di suo marito Enrico Monti, al quale è legata da ben 28 anni e da cui ha avuto suo figlio Luca.