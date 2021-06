Sabrina Ghio in ospedale: “Devo essere operata, ho paura”

editato in: da

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici, svela di essere stata ricoverata in ospedale e la sua paura di fronte a un’operazione. Volto televisivo molto amato, Sabrina ha parlato su Instagram delle sue condizioni di salute, informando i follower su quanto le sta accadendo.

La Ghio, che ha iniziato la sua carriera in tv grazie a Maria De Filippi, ha spiegato di aver voluto svelare il momento difficile che sta vivendo dopo aver letto alcuni commenti crudeli sotto i suoi post. “Dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete – ha rivelato -. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole…”. Sabrina non è scesa nei dettagli e non ha spiegato con precisione cosa l’abbia portata in ospedale, costretta a sottoporsi a una operazione.

L’ex tronista di U&D però ha confidato di vivere un momento difficile, segnato dallo sconforto e dalla paura. “Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia – ha raccontato -. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità…Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”.

“Ora sono in una camera di ospedale – ha aggiunto, condividendo uno scatto in cui è in un letto – aspettando il mio turno per essere operata… Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”.