Sabrina Ferilli splendida a 55 anni: il bikini è perfetto

editato in: da

Gli anni passano anche per lei, ma dalle foto che vediamo sui social possiamo vederla sfoggiare un fisico da far invidia a molte ragazze. Sabrina Ferilli è sempre stata una donna bellissima, e a 55 anni lo è ancora più che mai, anche in costume da bagno.

Qualche ora fa l’attrice ha deciso di pubblicare uno scatto su Facebook, e in pochi istanti è stata letteralmente sommersa da complimenti e like. Non poteva essere altrimenti: la Ferilli, in piedi su un pontile, è appena riemersa dalle acque cristalline alle sue spalle. Indossa un semplice bikini rosso fuoco, decorato con qualche perlina proprio all’altezza del décolleté, un paio di occhiali da sole e degli orecchini che le danno un tocco di eleganza e gran classe. Ciò che spicca di più è il suo fisico prorompente e scolpito: Sabrina ha 55 anni, eppure per lei il tempo sembra essersi fermato. E i fan si chiedono quale sia il suo segreto per essere sempre così in forma, come possa essere così semplicemente fantastica anno dopo anno.

“L’estate per me è iniziata” – scrive l’attrice a didascalia di questa bellissima foto, che ha incantato i suoi fan. Un’estate senza dubbio da favola, quella che si sta godendo la Ferilli, reduce da una stagione televisiva molto intensa. Qualche mese fa è stata protagonista di una fiction che ha commosso il pubblico di tutta Italia, il racconto di una storia vera che ha straziato il nostro cuore. Il successo de L’amore strappato ha riportato Sabrina Ferilli sulla cresta dell’onda, tanto che Mediaset ha deciso di non farsela sfuggire per la prossima stagione.

Qualche giorno fa è infatti arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando: potremo rivedere la Ferilli nei panni di giudice popolare a Tu Si Que Vales, il talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez. La presenza della favolosa attrice romana è stata confermata durante la scorsa conferenza stampa per la presentazione dei nuovi palinsesti autunnali di Mediaset, e ha lasciato tutti sorpresi. Per la seconda volta – dopo l’esperienza ad Amici – Sabrina si cimenterà in una giuria, pronta ad esprimere il suo parere sugli artisti che si esibiranno sul palco.