Lutto per Russell Crowe, morto il padre: l’annuncio su Twitter

Lutto per l’attore Russell Crowe. Con un toccante tweet la star di Hollywood ha annunciato la morte del padre John Alexander Crowe. Le parole tenere di un figlio che adorava il suo papà, ma piene di tristezza e malinconia per un vuoto che non potrà mai più essere colmato.

“Sono tornato nella boscaglia la scorsa notte. Oggi, anche se il sole splende e la pioggia torrenziale si è attenuata, questa data si tingerà per sempre di tristezza. Il mio caro vecchio, il mio bellissimo papà, il più gentile degli uomini, è morto“, così ha esordito su Twitter il celebre Gladiatore.

John Alexander Crowe è morto all’età di 85 anni nella sua casa di Coffs Harbour, nel New South Wales. È qui che ha vissuto negli ultimi 25 anni, dove tra l’altro l’attore si era temporaneamente trasferito nell’aprile 2020, per trascorrere l’isolamento per la pandemia al suo fianco e non lasciarlo da solo.

Il post di Crowe su Twitter prosegue con una dedica davvero emozionante per il suo papà: “Sto postando questo perché so che ci sono persone in tutto il mondo a cui ha toccato il cuore e le costole, che ha solleticato con i suoi occhi scintillanti e il suo atteggiamento sfacciato verso tutti e tutto”.

Come si evince dalle parole dell’attore, John Alexander Crowe è stato un uomo che ha lasciato il segno nei cuori e nelle vite di molti. Del resto lo stesso Russell non ha mai nascosto che il padre sia stato per lui di grande ispirazione nella sua carriera. Anzi, a dirla tutta l’attore ha intrapreso la sua strada nel mondo del cinema proprio grazie al papà che ha deciso di trasferirsi dalla Nuova Zelanda in Australia con la moglie Jocelyn e il piccolo Russell (che allora aveva quattro anni) per lavorare come ristoratori nei set cinematografici.

Russell Crowe ha sempre parlato con grande affetto di papà John, del suo splendido carattere e di come sia stato un padre equilibrato e dolce, che non gli ha mai fatto mancare niente. In un’intervista al Daily Mail tempo fa ha raccontato che il padre non aveva mai alzato la voce con lui, prima di insegnargli a guidare. Un padre, John, che non aveva molto ma che ha sempre cercato di sostenere il figlio. Una grande perdita per Crowe, attualmente impegnato sul set di Thor: Love and Thunder in Australia.