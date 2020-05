Rupert Grint: Ron di Harry Potter è diventato papà

editato in: da

Che fine hanno fatto i protagonisti di Harry Potter

Rupert Grint, l’indimenticabile Ron di Harry Potter, è diventato papà. L’attore ha avuto il primo figlio dalla collega Georgia Groome. Si tratta di una bambina, venuta alla luce a Londra, in una clinica privata. Il lieto evento è stato annunciato tramite una nota diffusa da un portavoce della coppia.

“Rupert Grint e Georgia Groome – si legge – sono lieti di confermare la nascita della loro bambina. Vi preghiamo di chiedervi di rispettare la loro privacy in questo momento molto speciale”. Per ora il nome della piccola è top secret, così come lo è stata, per un lungo periodo, la gravidanza della Groome. L’attrice 28enne era stata paparazzata qualche tempo fa mentre si aggirava per le strade della City mostrando il pancione. Anche in quel caso a confermare la dolce attesa era stato un portavoce ufficiale.

Riservati e lontano dai riflettori, nonostante il loro mestiere, Rupert e Georgia sono legati dal 2011. Una love story che hanno sempre scelto di proteggere e preservare, tanto che era venuta alla luce solo qualche anno fa grazie ai tabloid inglesi. Oggi Rupert ha 31 anni, ma ha raggiunto il successo quando era solo un adolescente grazie alla saga di Harry Potter. Suo il ruolo di Ron Weasley, impacciato e dolcissimo amico del protagonista creato da J. K. Rowling, in grado di conquistare anche una super tosta come Hermione Granger, alias Emma Watson.

L’attore qualche tempo fa, in un’intervista al The Guardian, aveva confermato la volontà di mettere su famiglia e dare una svolta alla sua vita privata. Rupert Grint è il primo attore di Harry Potter a essere diventato papà. Emma Watson è diventata un’attrice molto apprezzata a Hollywood e combatte per i diritti delle donne. Dopo alcune storie d’amore finite male è tornata single, ma molti fan sognano di vederla con Tom Felton. Se nella saga del maghetto fra Hermione e Draco Malfoy era impossibile, nel privato sembra che fra gli attori ci sia un forte feeling.

“C’è sempre stato qualcosa tra di loro. C’è sempre stata una scintilla”, aveva confessato proprio Rupert qualche tempo fa. Destino diverso invece per Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, che dopo la saga ha vissuto un periodo buio segnato dalla dipendenza dall’alcol. Oggi l’attore è nuovamente felice e sogna di formare una famiglia con la collega Erin Darke, sua compagna da anni.