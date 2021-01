Rumer Willis in lingerie: “Dopo anni di body shaming, ora mi spoglio”

editato in: da

Rumer, Scout e Tallulah: le bellissime figlie di Demi Moore e Bruce Willis

Non è facile essere figlia di due tra le star più amate, pagate e invidiate di Hollywood. Soprattutto se la madre, Demi Moore, ha incarnato il sogno erotico del pubblico maschile di tutto il mondo, a cavallo tra gli anni ’80-2000. Una tra le attrici più belle e corteggiate, da registi e colleghi, che nonostante abbia cercato in tutti i modi di preservare la sua famiglia, soprattutto le sue tre figlie, dall’invadenza dei media, non è riuscita a proteggerle dalla cattiveria del mondo. E di chi non perdeva occasione per sottolineare a Rumer, nata nel 1988, Scout, nel 1991 e Tallulah, nel 1994, quanto non fossero belle, sexy e perfette come la loro celebre mamma. Con il risultato che tutte e tre, chi più – come Rumer e Tallulah- chi meno – come Scout- sono sprofondate nell’inferno delle insicurezze e delle dipendenze: alcol, droga, bulimia, per alleviare la propria mancanza di autostima.

Oggi, che sono cresciute e più serene, e hanno riallacciato i rapporti per diverso tempo interrotti con mamma Demi, sia Rumer che Tallulah raccontano nelle interviste e sui social la loro battaglia contro il body shaming subito negli anni e per una consapevole e serena accettazione di se stesse, difetti compresi.

Nelle ultime settimane Rumer ha accettato di posare in lingerie per la campagna di un noto brand Usa, e ha spiegato su Instagram le ragioni della sua scelta. Dopo anni di attacchi e critiche feroci, mettersi a nudo, mostrare il proprio corpo con serenità e senza paura del giudizio, è un traguardo importante nel lungo viaggio verso la propria accettazione. E un messaggio per tutte le adolescenti di oggi

Grazie alle adorabili ragazze di @Cuup per aver catturato me e la mia dolce Dolores (il suo cagnolino, ndr). E per una bella conversazione sull’amor proprio, apprezzando finalmente i miei ricci, e non solo, per aiutare le giovani generazioni a imparare ad accettare e celebrare il loro corpo in tutte le sue molteplici forme..

Eppure, la sua scelta di mostrare il suo corpo, come messaggio positivo, non è stata capita e condivisa da molti, che hanno scritto nei commenti: “L’accettazione del corpo non riguarda il posare in reggiseno e mutandine e ottenere un ‘Mi piace’. Rumer, apprezzo l’argomento, ma questo ti mette al pari delle Kardashian nell’ostentazione di tette e culi, proprio la cosa che noi donne non abbiamo bisogno di pubblicizzare per attirare l’attenzione”. “Il corpo è sacro e personale. Ci sono altri modi per curare i problemi del corpo oltre a stendersi su un letto e pubblicarlo sui social media. Non hai bisogno che gli altri accettino il tuo corpo” E ancora: “Apprezzo la discussione, ma questo aiuta solo le donne a usare il proprio corpo per trasmettere messaggi. Usa il tuo cervello piuttosto”.

Rumer è quindi tornata sulla questione, per precisare il suo intento e pubblicando altri scatti presi dal servizio ha scritto sulla sua pagina Instagram: