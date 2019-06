Chi è Rossano Laurini, il compagno di Vanessa Incontrada

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada e l’uomo con cui ha vissuto una relazione tormentata.

Quando si sono conosciuti per la prima volta infatti entrambi erano impegnati e Rossano Laurini era sposato con Chiara Palmieri, la sorella dell’allora fidanzato dell’attrice. Per questo motivo sin dall’inizio la storia d’amore fra i due è stata molto difficile e segnata da critiche e pettegolezzi che hanno fatto soffrire molto l’attrice.

Classe 1978, la showgirl è nata a Barcellona, ma è cresciuta a Follonica, piccolo comune in provincia di Grosseto. Ha iniziato la sua carriera all’età di 17 anni, lavorando come modella, in seguito è diventata una conduttrice televisiva, ma soprattutto un’attrice di fiction molto apprezzata. Se la carriera le ha regalato tanti successi, la vita privata non è stata altrettanto semplice. Nel 2007 ha incontrato Rossano Laurini a cui è legata ancora oggi e che le ha regalato Isal, il suo primo figlio nato nel 2008.

Il primo incontro con il compagno è avvenuto oltre dieci anni fa quando, come abbiamo detto, Rossano era legato a Chiara Palmieri, mentre Vanessa Incontrada frequentava Andrea Palmieri. All’epoca lui aveva 36 anni e Vanessa 28. Un colpo di fulmine e qualche incontro nella discoteca gestita dall’uomo a Follonica hanno segnato l’inizio della storia che dura ancora oggi. Attualmente l’attrice è molto felice con il fidanzato, ma anni insieme sono stati caratterizzati da liti e gossip sui giornali.

Barba sale e pepe, pluritatuato, Rossano Laurini è direttore artistico di alcune discoteche di Follonica (Gr). Rossano Laurini infatti è stato sposato con l’ex moglie per 12 anni e ha avuto con lei anche una figlia, Diletta. Le due donne erano molto amiche in passato poi, quando la relazione è iniziata, per ovvi motivi i rapporti si sono incrinati. «Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo – aveva svelato qualche tempo fa Chiara Palmieri -. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei!».

Da parte sua Vanessa Incontrada si è sempre difesa affermando che la storia con l’imprenditore sarebbe cominciata quando il suo matrimonio era già in crisi: «Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto – aveva detto al magazine Amica -. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba».