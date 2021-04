Rosalinda Cannavò e la rottura con l’ex Giuliano: la versione di Zenga

editato in: da

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Temptation Island: il commento della coppia

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti durante la loro partecipazione al GF Vip e nella Casa è scattato l’amore, tanto da cominciare subito dopo il reality una love story, felici, innamorati e lontani dai riflettori, chiudendo definitivamente i conti col passato.

Ai tempi del GF Vip Andrea Zenga è arrivato dopo la fine della relazione con la sua ex Alessandra (con la quale aveva partecipato a Temptation Island) mente Rosalinda era fidanzata con Giuliano. E proprio l’attrice – conosciuta fino a qualche tempo fa con il nome d’arte Adua Del Vesco – a seguito della nascita della storia d’amore con Zenga, ha messo fine alla lunga storia sentimentale durata ben dieci anni con l’ex Giuliano, che era stato al suo fianco durante gli anni più duri: Rosalinda in passato ha dovuto fare i conti con disturbi alimentari e una carriera costruita a tavolino, durante la quale aveva finto anche una relazione col collega Gabriel Garko.

In tanti si sono chiesti come siano poi andate le cose tra Rosalinda e Giuliano Condorelli dopo la fine del GF Vip e a fare luce sulla questione è stato proprio Andrea Zenga. Intervistato a Non succederà più, trasmissione che va in onda su Radio Radio, Andrea ha spiegato che Rosalinda e l’ex si sono visti e hanno avuto un chiarimento lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti, parlando tra di loro della fine del rapporto e delle loro questioni più intime e private:

Sono cose loro, si sono visti e hanno parlato dopo il programma. Hanno chiarito tra loro due.

Zenga ha anche aggiunto di non essersi fatto influenzare dal passato di Rosalinda, concentrandosi invece solo sulla persona che ha conosciuto:

Mi ha spiegato in privato perché ha finto quelle storie ma per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, mi importa di quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto.

In più Andrea ha raccontato di aver conosciuto Gabriel Garko a Roma confermando che “lui e Rosalinda si vogliono davvero bene. Gabriel ha un senso di protezione molto alto verso di lei”. Ora che quindi il passato è una questione risolta, i due sembrano concentrati a guardare solamente al futuro, insieme.