Rosalinda, il messaggio per Dayane: “Ti vorrei abbracciare”

Il legame tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembra essere ancora intenso, nonostante tutto. L’attrice siciliana su Instagram ha mandato un messaggio di affetto e vicinanza all’ex coinquilina in un giorno particolare e certamente di grande dolore per lei.

Il fratello Lucas infatti, scomparso in un incidente stradale mentre la modella brasiliana era ancora all’interno della Casa del Grande Fratello Vip il 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni. Così Rosalinda ha voluto fare un passo verso quella che è stata la sua grande amica per cinque mesi all’interno del loft di Cinecittà.

Utilizzando le parole di un brano di Lorenzo Fragola, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un collage con le loro foto più belle durante l’avventura del reality show, scrivendo: “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre… Lasciare indietro quello che non serve“.

Rosalinda ha condiviso anche alcuni auguri dei fan rivolti al fratello di Dayane, tendendo di fatto una mano alla sua ex compagna d’avventure. Anche la Mello sul suo profilo Instagram ha ripubblicato tanti degli auguri al fratello mandati dai suoi fan, che si sono stretti per lei in un grande abbraccio virtuale pieno di affetto.

E mentre la Cannavò sta vivendo fuori dalla porta rossa del GF Vip la sua storia con Andrea Zenga – “C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella”, ha detto ospite di Verissimo – Dayane sta cercando di raccogliere i cocci dopo un dolore enorme.

Tornata a casa dalla sua bambina, oggi sta provando a riappropriarsi della sua quotidianità: “Sono convinta della scelta fatta di restare nella Casa. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore. Ora invece sono molto più forte”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Il messaggio di Rosalinda porterà a un riavvicinamento? Di certo il rapporto che le ha legate nei cinque mesi del reality non si può cancellare con un colpo di spugna, anche se ad oggi è compromesso. La Cannavò ha più volte ribadito che il suo affetto per Dayane non è mutato (nonostante la delusione di alcune parole e della nomination), mentre la modella ha confessato: “Se lei vuole io ci sono“. Riusciranno a recuperare il loro rapporto?