Rosalinda Cannavò lascia i social: “Torno quando sarò più serena”

Rosalinda Cannavò lascia i social, annunciando che tornerà quando sarà più serena. Terminata l’avventura del GF Vip, l’attrice è tornata a Milano, ma a turbarla sono arrivate alcune questioni personali di cui però non ha voluto parlare su Instagram.

“Scusate se oggi non sono stata molto presente – ha scritto, rivolgendosi ai fan -, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena”.

Rosalinda ha svelato che sta attraversando un momento complicato. Accanto a lei, dopo la fine del GF Vip, c’è Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà. Un amore nato sotto i riflettori che ha portato l’attrice a mettere fine alla sua lunga relazione con Giuliano, già entrata in crisi mentre era nel loft.

La Cannavò non ha aggiunto altre informazioni riguardo il momento che sta vivendo, ma qualche giorno fa Dayane Mello aveva affermato di aver sentito l’amica telefonicamente per fornirle il suo sostegno. “Rosalinda è una persona che mi piace molto – aveva confidato la modella -. Indipendentemente da quello che è successo è una persona che è nel mio cuore. So che anche lei sta attraversando un momento non molto facile, cose difficili che stanno accadendo nella sua vita. E siamo amiche, saremo sempre vicine le une alle altre”.

“Ci incontreremo, parleremo di tutto questo – aveva aggiunto Dayane -. Entrambe ci vogliamo bene e vogliamo il meglio l’una per l’altra. Anche se siamo completamente diverse, lei sa bene che in tutti i suoi momenti di necessità io ero lì con lei. La stessa cosa vale per lei. Gli altri possono dire quello che vogliono, ma solo io e lei sappiamo cosa c’è tra di noi. L’amore non ha colore, non ha dimensione, non ha forma, l’importante è amare”.

Con molta probabilità Rosalinda racconterà cosa sta accadendo nella sua vita quando si sentirà pronta. L’attrice, che in passato aveva scelto il nome d’arte di Adua Del Vesco, dopo il GF Vip ha deciso di iniziare un nuovo percorso, segnato dall’amore per Zenga e dalla voglia di riscoprire se stessa.