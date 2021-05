Rosalinda Cannavò contro il bodyshaming: “Sono più di un solo corpo”

editato in: da

Rosalinda Cannavò è tornata a parlare di un tema che le sta molto a cuore, quello del bodyshaming e del rapporto col proprio corpo. L’attrice ha utilizzato le storie di Instagram per esprimere la sua opinione a riguardo, rispondendo alle critiche ricevute da alcuni hater.

La Cannavò, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, proprio all’interno del bunker di Cinecittà aveva confessato di aver sofferto in passato di anoressia, ammettendo di essere arrivata a pesare, in un momento molto complicato della sua vita, solo 32 chili. Una confessione particolarmente faticosa da fare all’interno di un reality show, ma che le è servita per lasciarsi alle spalle definitivamente i suoi disturbi alimentari e il periodo infelice legato a essi.

L’attrice siciliana ha voluto rispondere alle offese che riceve da coloro che le fanno notare come il suo corpo sia cambiato dopo l’esperienza nella Casa del GF Vip. Così, a chi la critica per aver messo su qualche “chilo di troppo”, Rosalinda ha replicato:

C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. Persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto “sono più di un solo corpo”.

Oggi la Cannavò, dopo tanta sofferenza, ha un rapporto sano con il suo corpo e con la sua immagine riflessa allo specchio, tanto da rispondere con serenità alle critiche e alle offese gratuite ricevute. L’ex gieffina del resto sta vivendo un momento magico al fianco di Andrea Zenga, conosciuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia: