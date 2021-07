Rosa Perrotta svela il nome del bebè su Instagram: “Circondata da maschietti”

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Rosa Perrotta è in dolce attesa, come da lei stessa rivelato qualche tempo fa. Ma adesso sappiamo un dettaglio in più: la splendida futura mamma ha annunciato ai suoi follower di Instagram il sesso e il nome del nascituro. Rosa da quattro anni è l’inseparabile compagna di Pietro Tartaglione, che ha conosciuto negli studi di Uomini & Donne e con il quale sta pian piano costruendo una bellissima famiglia.

La Perrotta ha condiviso alcune deliziose foto che la ritraggono proprio insieme a Pietro durante il baby shower organizzato per il secondogenito, accompagnate da una didascalia che svela tutti i dettagli:

“It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti…Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici, Ti aspettiamo Mario Achille💙👨‍👩‍👦‍👦”

E tra i protagonisti indiscussi del post c’è proprio il piccolo Domenico Ethan, che oggi ha due anni ma è già una vera star sui social. Il bimbo non sta nella pelle per l’arrivo del fratellino e, tra una marachella e l’altra, mostra con orgoglio una tenera canotta (sapientemente preparata da mamma Rosa) che recita: “Il fratello maggiore di Mario Achille” (in inglese).

Un momento felice per la giovane coppia, che non ha rivelato subito di essere in dolce attesa del secondo figlio. Una scelta personale che è stata ampiamente motivata da Rosa Perrotta, al centro di una polemica (inutile) sollevata da alcuni utenti dei social, infastiditi dal fatto che stesse tergiversando per confermare la gravidanza. In quell’occasione Rosa è stata più che chiara, affermando che l’attesa di un bambino non è una cosa da poco e che ogni donna ha tutto il diritto di scegliere il momento giusto per darne l’annuncio: “Mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale.”

Per Rosa Perrotta la seconda gravidanza è stata particolarmente impegnativa durante i primi mesi, tra l’insonnia e i sintomi tipici. Ma adesso il peggio sembra passato e la splendida ex tronista di Uomini & Donne si prepara ad accogliere il suo piccolo Mario Achille. Un bimbo fortunato, perché ad attenderlo c’è una famiglia pronta a donargli tutto l’amore del mondo.