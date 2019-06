Rosa Perrotta e il post su Instagram per le mamme: “Non sono perfetta, ma è stupendo”

editato in: da

Rosa Perrotta presto diventerà mamma e ha deciso di dedicare un post su Instagram a tutte le donne incinta, spesso alle prese con il corpo che cambia e tante paure.

L’ex tronista di Uomini e Donne aspetta il primo figlio da Pietro Tartaglione, avvocato conosciuto nel programma di Maria De Filippi. L’amore, iniziato davanti alle telecamere, è continuato anche lontano dalle luci dello spettacolo e oggi è più forte che mai.

La gravidanza di Rosa, arrivata a sorpresa dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, è stata annunciata durante una puntata di Domenica Live di Barbara D’Urso. Da allora la Perrotta ha raccontato gioie e dolori della gestazione sul suo profilo Instagram pubblicando numerose foto che hanno attirato tanti commenti positivi, ma anche scatenato accese polemiche.

Qualche giorno fa l’ex tronista, che si sarebbe dovuta sposare presto, ha annunciato di aver rimandato le nozze a causa di alcuni problemi alla placenta che hanno reso la gravidanza piuttosto complicata. “Ho avuto qualche problemino io di placenta – ha spiegato alla D’Urso -, quindi dopo i primi tre mesi il dottore ha detto ‘aspettiamo e vediamo come vanno le cose’. Fortunatamente si è sistemato – ha rivelato -, però io non sapevo come sarebbe andata, quindi se e qualora questa placenta fosse diventata una patologia avrei dovuto passare gli ultimi due mesi a letto, a riposo. Affrontare un matrimonio in queste condizioni non era il caso”.

Nel frattempo il parto, previsto per l’inizio di luglio, si avvicina e Rosa sfoggia un bel pancione. L’influencer ha raccontato su Instagram i suoi timori di futura mamma, ma anche la gioia per l’arrivo del suo bambino, lanciando un messaggio importante a tutte le donne.

“Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante, gonfio – ha scritto la Perrotta -. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta – ha aggiunto -, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide, ognuno a modo vostro. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita, è sempre un gesto di grande coraggio”.