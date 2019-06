Rosa Perrotta, il parto è imminente: il messaggio ai fan

editato in: da

La gravidanza di Rosa Perrotta è oramai agli sgoccioli. Proprio in questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato ai fan che il parto è imminente e che a breve potrebbe scomparire dai social per dare alla luce il piccolo Domenico.

Questione di ore o di giorni, impossibile dirlo con certezza. Eppure la Perrotta, che ha sempre condiviso gioie e dolori della gravidanza con i suoi followers e sa che non manca molto tempo, ha deciso di pubblicare ai fan un tenero messaggio su Instagram per tranquillizzarli. A breve si troverà in sala parto e scrive: “Sappiate che se dovessi scomparire improvvisamente un giorno e se non doveste avere mie notizie per più di 5/6 ore, vuol dire che sono andata a sfornarlo. Quindi non vi spaventate e pregate per me”.

E cosa succederà una volta nato il piccolo Domenico? “Dopo il parto continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro. Questa gravidanza è stata una parentesi…”. D’altronde, Rosa Perrotta sembra non aver mai smesso di lavorare in questi mesi, continuando a portare avanti la sua attività come influencer. Sono tantissimi, infatti, gli scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono con il pancione ben in evidenza. Un atteggiamento che le è costato non poche critiche e che l’ex tronista ha però sempre affrontato con serenità, rispondendo che la gravidanza è un momento molto importante per una donna e che pertanto va condiviso.

Tanto lavoro e vita familiare nei progetti futuri della Perrotta: “Riprenderò a fare quello che facevo – ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine -, anche se in realtà non ho smesso di lavorare neanche in gravidanza. Sarà solo tutto più divertente, perché saremo in tre e sarà più bello tornare a casa da lui che mi aspetta e spupazzarlo”.

E che dire del matrimonio con Pietro Tartaglione? Per il momento le nozze, che erano state fissate per il 7 giugno a Gaeta, sono state rimandate. La coppia ha deciso di spiegare il motivo di questo cambiamento: nessuna crisi tra i due, ma semplicemente Pietro e Rosa hanno deciso di rimandare la cerimonia per evitare un sovraccarico di stress per la futura mamma, soprattutto in questo periodo così vicino alla data del parto. A breve, quindi, il piccolo Domenico si affaccerà a questo mondo, e sarà certamente il primo sulla lista degli invitati delle nozze di mamma e papà.