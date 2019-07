Rosa Perrotta mamma, il tenero messaggio al figlio su Instagram

Dopo settimane di attesa, finalmente Domenico Tartaglione è nato. E a poche ore dal parto, Rosa Perrotta gli dedica un tenero messaggio di amore su Instagram.

Il lieto annuncio è arrivato direttamente da papà Pietro, che ha condiviso con i fan l’incredibile emozione per la nascita del suo primogenito. “La felicità pesa 4kg”, così l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha presentato il piccolo Domenico al pubblico.

Oggi, però, arriva anche il primo messaggio di Rosa, che pubblica sul suo profilo Instagram una foto che ritrae la manina del figlio mentre stringe la sua. Uno scatto che rende alla perfezione la gioia provata dall’ex tronista nel diventare mamma. D’altronde, la Perrotta ha condiviso con i follower ogni singolo momento della sua gravidanza, e non poteva certo mancare una tenera dedica al suo piccolo Domenico.

La foto, infatti, è accompagnata da un lunghissimo messaggio:

Ho avuto sonno a ogni ora del giorno, voglia di gelato ad ogni ora della notte. Ho vomitato per strada e nei bagni pubblici. Ho sentito il mio cuore battere con il tuo. Ho pianto disperatamente senza alcun motivo. Ho visto e accettato il mio corpo cambiare. Ho riempito il tuo mondo dei miei colori. Ho contato i giorni, le ore, i minuti. Ho avuto paura di non essere pronta. Ho trattenuto nel mio,anche il tuo respiro. Ho messo tutto il coraggio che avevo. E tutto questo, SOLO PER QUESTO MOMENTO. Benvenuto al mondo cuore mio.