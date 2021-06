Rosa Perrotta, gravidanza difficile: “Sono stata molto male”

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Rosa Perrotta racconta la seconda gravidanza e le difficoltà dei primi mesi. L’influencer è incinta del secondo figlio, frutto dell’amore per Pietro Tartaglione, corteggiatore conosciuto a Uomini e Donne. Era il 2017 quando la modella si innamorò del giovane avvocato negli studi dello show di Maria De Filippi.

Poi la scelta, con petali e balli, e una nuova vita lontano dalle telecamere. Il sentimento fra i due non si è spento, ma è continuato a crescere, così tanto da spingerli a fare progetti importanti. Nel 2018, Rosa, di ritorno dall‘Isola dei Famosi, ha ricevuto una proposta di nozze dal compagno, mentre un anno dopo la coppia ha avuto il primo figlio, Domenico Ethan.

Qualche mese fa entrambi avevano svelato di essere in crisi. “Non mi sono fatta pubblicità perché ho rifiutato di andare in tv, ho rifiutato di parlare sui giornali – aveva confessato la modella su Instagram -. Non sono solita costruire altari sui miei fallimenti e rappresentando questo il fallimento della mia vita non ci sono riuscita. Alcune cose vanno gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. […] Ho avuto dei messaggi bellissimi di incoraggiamento. Ci sono stati tantissimi il cui unico interesse era che tornassimo ad essere una famiglia unita e felice. Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio e comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena”.

Con pazienza e amore, Pietro e Rosa sono riusciti a trovare un equilibrio. La coppia ha deciso di trasferirsi a Milano in una nuova casa e ha annunciato la seconda gravidanza della Perrotta. Con la consueta sincerità, la modella ha raccontato il momento complicato che sta vivendo, con tanti impegni e i sintomi della gravidanza. “È un periodo molto impegnativo – ha raccontato -. Questa seconda gravidanza in generale mi sta portando insonnia, al contrario della prima”. Rosa ha poi rivelato che il primo periodo della gestazione è stato molto difficile: “Le prime settimane sono state veramente molto dure, in confronto con Dodo è stata una passeggiata, nonostante se vi ricordate con lui io stavo davvero male”.