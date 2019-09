Rosa Perrotta confessa le difficoltà dopo il parto: “Ho avuto un crollo”

editato in: da

Rosa Perrotta non si nasconde e racconta le difficoltà affrontate durante e dopo il parto. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata da poco mamma del piccolo Domenico.

Il bambino, nato dall’amore per Pietro Tartaglione, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, è venuto alla luce alla 41esima settimana di gravidanza. Rosa ha partorito con un cesareo perché il personale medico riteneva che fosse più sicuro per il neonato. Un controllo infatti aveva evidenziato che il liquido amniotico stava diminuendo mentre Domenico era cresciuto ancora.

Il cesareo non era programmato, così la Perrotta si è trovata ad affrontare una situazione sconosciuta e a tratti spaventosa. “L’operazione è pesante – ha svelato nelle Instagram Stories, confidandosi con i follower -, racconterei una sciocchezza se dicessi che è semplice e leggera”. Rosa ha svelato inoltre di essersi sentita male durante l’operazione: “Io ho vomitato due volte mentre mi operavano – ha confessato, spiegando di aver resistito solo per amore del suo piccolo -. La forza di reagire te la dà l’istinto materno di abbracciarlo”.

Dopo la nascita di Dodò – così come lo chiama la sua mamma – le difficoltà non sono finite. Rosa ha dovuto vivere il post-operazione e fare i conti con dolori molto forti che le hanno impedito di muoversi per tanto tempo.

“Ho avuto dei dolori fortissimi i giorni successivi – ha ricordato – […] Quando cercavo di rialzarmi mi mancava l’aria”. Una situazione fisica molto difficile che ha influito anche sull’aspetto psicologico: “Io ho avuto qualche crisi, un piccolo crollo perché pretendo sempre di stare al massimo”.

Il racconto di Rosa Perrotta ha commosso moltissimi follower e in tanti hanno commentato la sua storia. Classe 1989, la modella è una star di Instagram e, dopo l’Isola dei Famosi, avrebbe dovuto sposare Pietro Tartaglione. In seguito la coppia aveva annunciato la volontà di rimandare le nozze per vivere con serenità l’arrivo del piccolo Domenico.