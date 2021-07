Rosa Di Grazia dimentica Deddy con un ex tronista: le prove su Instagram

editato in: da

Rosa Di Grazia, l’ex allieva della scuola di Amici, è tornata a far parlare di sé. La vita sentimentale della ballerina, sin dall’ingresso nel talent show di Maria De Filippi, ha infiammato le pagine di gossip. E adesso pare che dopo la rottura con Deddy, il cantante di cui si era innamorata tra i banchi della scuola, abbia ritrovato il sorriso accanto a un altro ragazzo.

Solo qualche settimana fa la giovane ballerina aveva svelato perché la storia con Deddy non fosse continuata dopo Amici: a seguito delle voci sempre più insistenti sulla fine della loro love story, aveva ceduto, rispondendo alle domande dei fan più curiosi.

Che qualcosa si fosse rotto fra i due era ormai chiaro. “Sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato – aveva scritto nelle storie di Instagram -. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”.

Pare però che Rosa non sia rimasta single molto a lungo dopo la rottura col cantante. La Di Grazia sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Ischia e sarebbe stata avvistata insieme a un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island: si tratta di Alessandro Zarino.

I due infatti – come ha prontamente notato il settimanale Novella 2000 – hanno pubblicato delle storie su Instagram a poca distanza l’uno dall’altra: dei brevi filmati dallo stesso tavolo del medesimo ristorante di Ischia. Impossibile non notare i dettagli identici in entrambe le clip sui social. La conferma è arrivata qualche ora dopo, quando Rosa e Zarino hanno condiviso delle storie dallo stesso yacht.

Sembra proprio che la Di Grazia abbia voltato pagina: “Sono pronta a ricominciare da me!”, aveva scritto tempo fa sul suo profilo Instagram. Si tratta di una semplice vacanza tra amici o c’è qualcosa di più tra la ballerina e l’ex tronista?