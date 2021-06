editato in: da

Rosa Di Grazia bacia un allievo di Amici che non è Deddy. A qualche mese dalla fine del talent di Maria De Filippi arriva un clamoroso colpo di scena. Un video pubblicato da Enula infatti racconta un bacio fra la ballerina dello show e un altro concorrente. Tutto sarebbe avvenuto durante la festa di Capodanno che ha visto i ragazzi del programma festeggiare insieme in casetta.

I fotogrammi non sono mai stati mostrati dalla redazione della trasmissione. A farlo è stata Enula, cantante ed ex concorrente, che ha pubblicato alcuni video girati nel corso del party di Capodanno. Nelle immagini i ragazzi scherzano e ridono e si vede chiaramente un bacio fra Rosa Di Grazia e un ragazzo. Ai fan di Amici non è sfuggito il fatto che l’allievo baciato dalla ballerina non sia Deddy.

Secondo alcuni il concorrente misterioso sarebbe Riccardo Guarnaccia, ex ballerino dello show. Ai tempi della sua partecipazione ad Amici, durata sino al 9 gennaio, non era sfuggita la grande intesa con Rosa. Il ragazzo aveva poi abbandonato il programma dopo la sfida con Alessandro Cavallo, scelto da Lorella Cuccarini che l’ha portato sino in finale.

Se la storia fra Sangiovanni e Giulia Stabile, vincitrice di Amici, sembra procedere a gonfie vele, lo stesso non si può dire per le altre love story nate nella trasmissione. Aka7even e Martina Miliddi si sono lasciati durante lo show, in seguito lei ha iniziato una relazione con Raffaele Renda per cui aveva lasciato il cantante. Il legame, svelato su Instagram dalla coppia con la foto di un bacio, è stato duramente criticato, ma la ballerina sarda ha difeso i suoi sentimenti. Anche la storia d’amore fra Deddy e Rosa è arrivata al capolinea. Che qualcosa non andasse era stato chiaro quando il cantante, intervistato a Verissimo, aveva parlato al passato del legame con la ballerina. Poi un lungo silenzio, rotto a un mese di distanza dalla Di Grazia che ha annunciato la fine del rapporto senza fornire ulteriori dettagli. Secondo alcune indiscrezioni a portare all’addio sarebbe stata una terza persona: Deddy infatti si sarebbe innamorato di un’amica di suo fratello.