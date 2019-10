Ron Ely, il Tarzan della tv: carriera, moglie, figlio

editato in: da

Ron Ely è un attore statunitense noto soprattutto per la sua interpretazione di Tarzan nell’omonima serie targata NBC che ha spopolato negli anni ’60 (è andata in onda per la precisione dal 1966 al 1968). Quando si parla della sua carriera, è necessario ricordare anche il ruolo da protagonista nella serie televisiva L’uomo del mare (quest’ultima risale invece alla fine degli anni ’80). Da non dimenticare è anche la sua presenza, sempre come protagonista, nel cast del film Doc Savage – L’uomo di bronzo (1975).

Ron Ely ha anche indossato i panni di presentatore televisivo, conducendo il quiz show Face the Music. Nato a Hereford – città del Texas – nel 1938, ha dato un’ulteriore svolta al suo percorso professionale con l’inizio degli anni 2000.

Il principio del nuovo millennio lo vede infatti esordire come scrittore e, nello specifico, pubblicare due romanzi gialli. In entrambi i casi, al centro della narrazione c’è il medesimo protagonista, ossia un detective di nome Jack Sands. Sempre a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 i suoi fan hanno potuto apprezzare alcuni camei in serie televisive ormai cult. Tra queste è possibile ricordare Sheena. Il suo addio alla recitazione è avvenuto nel 2001. Diversi anni dopo, ha vissuto un brevissimo ritorno sullo schermo con un cameo nel film televisivo del 2014 Expecting Amish.

Cosa si può dire della sua vita privata? Che nel 1959 è convolato a nozze con Cathy, sua fidanzata fin dai tempi del liceo. La coppia è rimasta insieme fino al 1961. Dopo la fine della storia con Cathy, Ron Ely ha detto sì nel 1984 all’ex Miss Florida Valerie Lundeen. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Kirsten, Kaitland e Cameron.

Proprio di Cameron Ely si sta parlando tanto in questi giorni. Il motivo è a dir poco drammatico: il trentenne ha infatti pugnalato a morte la madre nella casa di famiglia in California. Dopo il brutale omicidio, è stato ucciso a colpi di pistola dallo sceriffo locale intervenuto con i suoi uomini sul luogo della tragedia. Valerie Lundeen ha perso la vita a 62 anni.

Gli agenti, dopo un breve colloquio con Ron, sono riusciti a inquadrare subito Cameron come principale sospettato. Secondo quanto rivelato dalle autorità locali di Hope Ranch, sobborgo di Santa Barbara, l’ultimogenito di Ely sarebbe stato freddato dagli agenti in quanto avrebbe minacciato la loro incolumità.