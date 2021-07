Romina via dalle tenute di Al Bano, tensioni con la Lecciso: l’indiscrezione

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

La famiglia Carrisi sembra non trovare spazio per quella armonia e serenità che Al Bano desidera ardentemente: pare infatti che Romina Power abbia lasciato la tenuta di Cellino San Marco per tensioni con Loredana Lecciso.

A lanciare l’indiscrezione bomba è stato il settimanale Nuovo, che ha raccolto la testimonianza di una fonte vicina alla famiglia: pare che i rapporti alla tenuta non fossero affatto distesi e che quindi la Power abbia deciso di allontanarsi per il bene di tutti. “L’informatrice racconta di un clima pesante – ha riportato il giornale – con Loredana Lecciso e Romina Power nervose. Quindi la soluzione più logica era quella di un allontanamento volontario di Romina“.

La Power avrebbe preso in affitto un trullo per prendere le distanze da quel contesto di tensioni che starebbe condizionando la sua vita. Solo qualche settimana fa l’artista, ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, aveva parlato del rapporto speciale con Al Bano. Il loro è un sodalizio professionale che continua a regalare tantissime emozioni al pubblico: “Credo che le nostre due voci insieme creino una vibrazione. L’unione crea una sensazione magari inconscia in chi l’ascolta”, aveva raccontato. “Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”.

Se da un lato il legame tra Al Bano e Romina sembra inscindibile – a dispetto di tutto quello che è accaduto nei rispettivi percorsi di vita – lo stesso non si può dire per il rapporto con la Lecciso. Tra le due donne, stando ai rumors e ai gossip che hanno infiammato le pagine della cronaca rosa in questi anni, non è mai scorso buon sangue.

A nulla sono serviti gli appelli di Carrisi, che più volte ha chiesto che le donne della sua vita potessero riappacificarsi: “Il mio sogno è di vedere entrambe le mamme dei miei figli sedersi alla stessa tavola e mangiare. Nessuna delle due ha danneggiato l’altra”, aveva affermato commuovendosi a Domenica In. “Perché non unirsi e seminare semi di pace, anziché sospetti? Il mondo è bello, dobbiamo rendere bella la nostra esistenza”. Ad oggi il desiderio di Al Bano sembra essere molto lontano dell’essere esaudito: il sogno di una famiglia allargata e in pace riuscirà mai a realizzarsi?