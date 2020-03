Romina Power torna da Albano: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Che Al Bano e Romina Power siano ancora molto legati è evidente: continua a esserci una grande intesa tra i due, che è emersa nelle ultime ospitate ad Amici dove ormai fanno coppia fissa, regalando battute, siparietti divertenti e qualche gaffe al pubblico.

Del resto è una tra le coppie più amate della musica italiana: la loro relazione d’amore, durata oltre trent’anni, ha appassionato milioni di fan, e c’è qualcuno che in questo ultimo periodo spera in un ritorno di fiamma tra i due cantanti.

Soprattutto dopo il grande successo al Festival di Sanremo, Al Bano e Romina stanno vivendo una seconda giovinezza, e la loro performance li ha catapultati di nuovo al centro dei gossip (anche dopo aver scoperto l’assenza di Loredana Lecciso alla kermesse musicale). Secondo molti, questo secondo riavvicinamento artistico potrebbe rappresentare la giusta strada per riaccendere la scintilla.

I fan continuano a sperare, anche perché Romina Power ha pubblicato in questi giorni degli scatti che hanno suggerito un riavvicinamento (anche se solo territoriale): sul suo profilo Instagram sono apparse delle foto che ritraggono il paesaggio della Puglia dal finestrino.

Dopo la trasmissione “Amici” ieri sera, sono felice di tornare in Puglia a casa per stare nel bosco, accendere il fuoco, raccogliere limoni e vedere sbocciare la Primavera.

Se da un lato la cantante si è trasferita in Puglia, Al Bano in una intervista al settimanale Oggi ha raccontato di vivere a Cellino San Marco con Loredana Lecciso e i due figli, Bido e Jasmine, nella grande tenuta di famiglia – la stessa in cui il cantante aveva trascorso la prima parte della sua vita insieme a Romina e alla loro famiglia.

Nei giorni precedenti la Lecciso aveva pubblicato dei selfie con Al Bano, sorridenti e sereni nel parco della tenuta: sembrerebbe che i due abbiano ritrovato la serenità e la complicità che caratterizzavano i primi anni del loro rapporto, visto che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno vissuto momenti burrascosi, tra rotture e non poche polemiche.

Ritorno di fiamma o no, intanto Romina Power è sotto lo stesso cielo dell’ex marito: come ha scritto in uno dei suoi post più recenti: “E il cielo è sempre più blu… e i fiori più gialli”. Chissà che alla fine di questo periodo un po’ turbolento i due non si incontrino lontano dai riflettori di Amici.