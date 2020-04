Romina torna a Cellino da Al Bano e la Lecciso replica su Instagram

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Romina Power torna a Cellino San Marco da Al Bano e la Lecciso replica su Instagram. Il cantante è ancora conteso fra le donne della sua vita. Da una parte l’ex moglie, con cui è stato sposato per circa trent’anni e che gli ha regalato quattro figli, dall’altra la showgirl pugliese con cui ha vissuto un’intensa relazione e da cui ha avuto Bido e Jasmine.

Da qualche settimana la Lecciso aveva annunciato di essersi trasferita a Cellino San Marco per stare con Al Bano. Terminata l’esperienza di Amici di Maria De Filippi, anche la Power ha raggiunto le tenute di Carrisi. “Ora che è finita questa esperienza meravigliosa ad Amici – ha scritto su Instagram -, programma portato avanti, con coraggio e determinazione da Maria De Filippi per alleggerire la quarantena a tutte le persone che stanno a casa con difficoltà da giorni, vi posso dire alcune cose”.

“Partecipare ad Amici – ha confessato Romina Power – è stato per me un grande onore e un impegno di lavoro che mai avrei disertato, non solo perché era la legge a consentirmelo, ma perché credevo nel suo scopo ultimo, per rispetto di un contratto e del lavoro della redazione, della genialità di chi l’ha diretta, per l’amore del pubblico, per l’aiuto anche minimo che avrei potuto dare con qualche risata alle persone a casa… nulla a che vedere con cose materiali.

“Parlo di Rispetto per le persone che hanno investito su di me ed Al Bano – ha aggiunto l’attrice americana -, parlo della sottile intelligenza di Maria De Filippi e di una forma diversa di Aiuto per il pubblico, che con il nostro lavoro, volevamo offrire e abbiamo offerto”.

“Ed ora che i miei impegni lavorativi sono terminati – ha concluso – torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena. Vi abbraccio virtualmente tutti. Grazie Maria”. Come avrà reagito la Lecciso di fronte al ritorno di Romina a Cellino San Marco?

Sul profilo della showgirl è apparso un nuovo scatto con Al Bano. Nella foto la coppia sorride mentre passeggia nelle tenute. “Scegliamo di credere che qualcosa di buono possa succedere”, ha scritto la Lecciso citando J. Martin Kohe. Una chiara risposta a Romina con cui la convivenza è appena iniziata.