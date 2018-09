Romina Power torna a Cellino San Marco. E su Instagram si scatena la polemica

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Romina Power è tornata a Cellino San Marco dove ha vissuto quando era sposata con Al Bano.

Il cantante proprio in questi giorni è stato vittima di un furto nella sua tenuta. I ladri hanno rubato più di 90 confezioni di vino prodotte dal cantante, un’affettatrice, un attrezzo per pulire la piscina. Secondo le prime ricostruzioni ad agire sono state più persone che hanno oltrepassato il muro di cinta e si sono introdotte nei possedimenti di Al Bano in parte adibiti a villaggio turistico.

Persino Barbara D’Urso si è occupata della vicenda, collegandosi col cantante durante Pomeriggio Cinque. Al Bano, che sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, al momento si trova all’estero, ma si è detto dispiaciuto e indignato per l’accaduto. Tra l’altro non è la prima volta che subisce un furto nella sua tenuta.

Intanto però a Cellino San Marco è sbarcata Romina Power. La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto che la ritraggono tra gli ulivi pugliesi mentre registra degli spot sulle sue creme di bellezza.

I fan, sperando in un suo ritorno definitivo, sono andati in visibilio. Subito gli scatti sono stati subito ripresi dal fan club della coppia e tra i commenti di Instagram si legge:

Che bella sei Romina fossi Albano nn mollerei più.

E ancora:

Stupenda !!! Senza te Cellino è vuota …come il tronco di quell’ albero ….!!! E anche Albano è …vuoto e solo senza te !!

In molti la pregano di non lasciare più la Puglia, perché lì lei è la Regina.

Romina sei bellissima 🌹 tra gli ulivi sei ancora più bella e se decidi di restare nella tua casa a Cellino saresti una bellissima Regina nel suo regno che gli appartiene tanta felicità 😘😘😘

Altri scrivono che Cellino è casa sua (ed evidentemente non della Lecciso), scatenando una vera e propria bufera: