Romina Power, i toccanti auguri alla sorella: “Oggi sarebbe stato il tuo compleanno”

Ci sono affetti, amori, sentimenti che non finiscono mai: non terminano, non si troncano anche se c’è di mezzo qualcosa di ineluttabile come la morte. Lo sa bene Romina Power, che negli ultimi mesi si è trovata ad affrontare una perdita dolorosa, quella della sorella Taryn, pilastro della sua esistenza.

Il legame con Taryn è sempre stato una certezza per Romina. Quando la cantante e artista aveva bisogno di aiuto, supporto o conforto si rifugiava proprio nelle parole della sorella che era sempre pronta ad alleviare i suoi dolori. Tuttavia, negli ultimi due anni, era Romina a fare di tutto per farla stare meglio.

A Taryn è infatti stata diagnosticata la leucemia. Impietosa e inclemente, la malattia ha prosciugato le forze della donna, che si è spenta il 27 giugno 2020, circondata dall’amore incondizionato della famiglia e degli affetti più cari. Da quel momento, Romina non ha smesso di ricordarla, di parlare di lei.

Ospite da Mara Venier, per esempio, Romina ha ripercorso la vita di Taryn: un’esistenza fortemente spirituale, ma anche segnata da amori di un certo calibro, come quelli per Richard Chamberlain, per Lucio Battisti, per il fotografo Norman Seeff o per il musicista rock Tony Fox Sales. Romina continua a esaltare la vita della sorella, piena di interessi e di sfumature che ne testimoniavano le ingegno.

Taryn è e resterà sempre nelle parole di Romina, perché si sa: dire fisicamente addio a qualcuno non significa abbandonarlo o dimenticarlo. E finché il ricordo rimane, la persona che amiamo non ci abbandonerà mai. Per questo Romina dedica alla sorella parole dolcissime, spesso e teneramente. L’ultima occasione è stata quella del compleanno di Taryn, che la Power ha voluto commemorare con un post su Instagram.

Romina ha scelto una foto toccante. Lei e Taryn da bambine, piccolissime ma perfettamente riconoscibili, vestite di bianco e strette in un abbraccio puro, dolce e delicato. A questo scatto, la Power ha accompagnato le parole:

Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me!

Una dedica delicata ma allo stesso tempo commovente, che ancora una volta esprime la forza di questo legame, rotto soltanto su un piano fisico e mai da quello emozionale.