Romina Power in Thailandia con Yari pensa ad Al Bano: il messaggio su Instagram

Romina Power non si ferma mai. Dopo essersi esibita in Australia, ha deciso di regalarsi qualche giorno di relax in una meta da sogno: la Thailandia. L’artista italo americana è così volata nel sud est asiatico, in dolce compagnia, per un viaggio all’insegna del riposo.

Ad accompagnarla uno degli uomini più importanti della sua vita: il figlio Yari. Dopo essere stati insieme in occasione del tour della cantante a Sidney, madre e figlio dimostrano tutta la loro complicità anche a riflettori spenti. Un legame indissolubile che Romina stessa condivide con i suoi fan sui social. Una barca e la natura incontaminata sono la cornice perfetta di un momento di tenerezza tutto loro.

Un viaggio speciale insomma, che oltre a rappresentare un momento di divertimento e scoperta è anche l’occasione per vagare con la mente. A cosa pensa Romina? Per rispondere a questa domanda basta guardare il profilo Instagram della cantante che, nonostante la distanza geografica, ripercorre con uno scatto tutte le emozioni vissute in Australia. Lì sul palco, di fronte a tantissimi fan, non era certo sola: ad accompagnarla nell’esibizione proprio lui, Al Bano.

È a lui che Romina rivolge il suo pensiero con un’immagine che li vede insieme, sorridenti e felici. Un ritratto questo che descrive senza dubbio qualcosa in più di una coppia artistica. Perché anche da una semplice foto si percepisce tutto l’amore che li ha uniti in passato e l’affetto che continua a legarli nel presente.

Una complicità che, anche dopo la separazione, non passa inosservata e che, anzi, contribuisce a rendere Romina e Al Bano una delle coppie più amate dagli italiani. E proprio i loro tanti fan continuano a sperare, seppur dopo tanti anni, in un loro ritorno e vederli insieme nella vita quotidiana oltre che sul palco.

I due non hanno mai nascosto di sentirsi ancora molto uniti: che si tratti solo di stima o c’è qualcosa di più? Una domanda questa a cui ancora oggi è difficile dare una risposta che solo i due protagonisti conoscono. Al momento c’è solo una certezza: come nel passato, anche oggi Romina e Al Bano sono una coppia destinata ancora a far sognare.