Romina Power su Instagram: toccante ricordo della figlia Ylenia

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Romina Power ricorda ancora una volta su Instagram la figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993.

Da allora non si è più saputo nulla della ragazza che quest’anno compirebbe 50 anni. Romina non ha mai smesso di sperare di ritrovarla e lo dimostra anche con quest’ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram. La Power ha pubblicato una vecchia foto che la ritrae abbracciata a Ylenia. Entrambe sorridono e sembrano serene. A commento scrive: “Mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo”.

La sorella di Ylenia, Romina Carrisi, risponde prontamente al ricordo della madre con una tenera frase: “Amo questa foto”. Il messaggio della Power arriva subito dopo la messa in onda su Canale Cinque del film-documentario, È la mia vita, in cui Al Bano si racconta dagli inizi di carriera agli anni più recenti e sembra quasi una risposta alle sue dichiarazioni. Il cantante di Cellino San Marco non poteva non parlare del grande dolore per la scomparsa della primogenita e ha dichiarato amaramente la sua sconfitta come padre, anche perché quella di Ylenia sembrava una tragedia annunciata:

Ylenia era di grande affetto, ma aveva le sue idee. La capivo, perché anche io ero come lei. Siamo passati da una fase di completa armonia, di completa felicità. Amavamo fare le stesse cose. Nel caso di mia figlia il destino ha avuto una parola violenta nei miei confronti. Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più.

Dopo la scomparsa della figlia, il matrimonio tra Al Bano e Romina entra in crisi e nel 1999 i due divorziano. Oggi i rapporti sono migliorati, hanno ritrovato la sintonia di un tempo e fanno ancora coppia almeno professionalmente. Si vocifera anche di un loro ritorno a Sanremo nel 2020. Ma su un punto divergono ancora: la figlia Ylenia. Il cantante ha chiesto e ottenuto che fosse riconosciuta la morte presunta della ragazza, ma la Power non è mai stata d’accordo su questa decisione e ancora spera che possa essere da qualche parte, viva.