Romina Power, su Instagram le foto toccanti di Ylenia

Romina Power, il ricordo su Instagram di sua figlia Ylenia

Romina Power ricorda la figlia scomparsa, Ylenia Carrisi. Ogni anno a novembre condivide su Instagram una foto al giorno che ritrae Ylenia in momenti felici della sua infanzia e della sua giovinezza, quando Romina e Al Bano insieme a lei stavano costruendo il loro nido.

Questo è sempre un periodo difficile per la Power, Ylenia Carrisi è nata il 29 novembre 1970. E per questo le dedica numerosi post su Instagram, per mantenere viva la memoria della primogenita scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans. Da allora di lei non si è saputo più niente. Numerosi avvistamenti, testimonianze che si sono dimostrati tutti inattendibili, così come le ultime rivelazioni che la darebbero per viva.

Al Bano si è in qualche modo rassegnato all’idea della scomparsa della figlia, tanto che nel 2013 ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta, accolta dal Tribunale di Brindisi il primo dicembre 2014. Il dolore per la sparizione della figlia portò il cantante e Romina a divorziare.

Oggi Romina celebra Ylenia con delle foto toccanti. Una in bianco e nero ritrae lei e Al Bano nel 1970 mentre tengono tra le braccia la loro primogenita appena nata, un’altra molto simile dove sono sorridenti mentre le piccola Ylenia dorme tranquilla a commento della quale scrive la Power: “November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️”. In un’altra immagine Ylenia è cresciuta e sta muovendo i primi passi con l’aiuto della mamma, commenta Romina: “Con Ylenia , costruendo il nostro nido”.

Poi la foto dolcissima di Ylenia bambina abbracciata a nonna Jolanda, la mamma di Al Bano scomparsa lo scorso dicembre. Con loro ci sono Romina e le altre due figlie, Romina jr. e Cristel. Tutte le donne del cantante riunite in un unico scatto in cui traspare tutta la tenerezza e l’affetto che c’è tra loro, ma dà anche l’immagine di un momento felice catturato con l’obiettivo che ormai non si potrà più ricomporre.