Romina Power, lo struggente ricordo di Ylenia su Instagram: “La mia bella figlia”

Romina Power ricorda ancora una volta Ylenia Carrisi, con un post commovente su Instagram dedicato alla figlia scomparsa.

L’attrice americana e Al Bano Carrisi non hanno mai dimenticato la giovane svanita nel nulla il 31 dicembre del 1993. Biondissima, sorridente e stupenda: Ylenia era piena di vita e di sogni quando sparì, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei suoi cari. Un dolore lancinante con cui la famiglia ancora oggi è costretta a convivere e che ha contribuito in gran parte all’addio fra il cantante di Cellino San Marco e la Power.

Era il 31 dicembre del 1993 quando si persero le tracce di Ylenia, volata negli Stati Uniti per una vacanza. La ragazza si trovava a New Orleans, l’ultimo luogo in cui venne vista viva. Da allora Romina e Al Bano hanno tentato invano di ritrovarla e di scoprire cosa le fosse accaduto. Nel corso degli anni le testimonianze sono state tante, ma non si è mai giunto a una conclusione valida.

Le indagini, che si sono inizialmente concentrate su Alexander Masakela, artista di strada che alloggiava con Ylenia a New Orleans, non hanno condotto da nessuna parte. Le ipotesi sul suo destino sono state tante e nel dicembre del 2014 la primogenita dei Carrisi è stata dichiarata morta.

Mentre Al Bano ha cercato di superare e di metabolizzare il dolore, Romina Power è convinta che Ylenia sia ancora viva da qualche parte. Per questo motivo continua a condividere i suoi scatti su Instagram nella speranza che, se ha perso la memoria, possa vederli e tornare dalla sua famiglia.

“Quella notte, quando mi ha chiamato il console di New Orleans ero a Milano – aveva ricordato qualche tempo fa al Maurizio Costanzo Show -. Il 6 gennaio di ogni anno io faccio gli auguri a Ylenia sui social, sperando che lei possa leggermi. Anche per questo io voglio che circoli la sua foto sui social, così può capitare a qualcuno di trovarla per strada, qualora abbia perso la memoria”.

Oggi che la Power non è più solo mamma di Cristel, Romina Jr e Yari, ma anche nonna di Kay e Cassia, sente ancora più forte il peso di questa mancanza.

Nello scatto pubblicato sul suo profilo, Ylenia sorride mentre prende il sole in costume. La figlia di Al Bano e Romina è bellissima, durante una della sue tante estati a Cellino San Marco. “La mia bella Ylenia tanto tempo fa – ha commentato l’attrice americana -, quando le estati erano lunghe e gioiose”.