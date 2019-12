Romina Power, il ricordo commovente su Instagram dopo le parole di Al Bano

editato in: da

Romina Power continua a rendere omaggio all’ex suocera Jolanda Ottino. L’attrice ha ricordato ancora una volta su Instagram la mamma di Al Bano Carrisi e una delle persone che – come ha svelato lei stessa – ha “amato di più”. Un legame, quello fra la donna e Romina, fatto di affetto e rispetto, che non si è spezzato nemmeno dopo l’addio al cantante di Cellino San Marco.

“Ricordi fermi nel tempo”, ha scritto la Power, pubblicando uno scatto in cui sorride insieme a Jolanda e alla figlia Romina Jr. Tre generazioni insieme in una foto, durante una giornata felice nelle amate tenute di Al Bano. L’immagine toccante ha commosso i fan e svela, ancora una volta, il rapporto stupendo fra l’attrice americana e l’ex suocera.

Qualche tempo fa a descrivere l’affetto fra Jolanda e Romina era stato proprio Al Bano. Sua madre aveva accolto l’attrice a Cellino San Marco negli anni Settanta e sin dal primo incontro la Power era riuscita a conquistarla. “Questa avrà mille grilli per la testa, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla – aveva detto -. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei”.

Jolanda aveva 96 anni quando si è spenta e ne avrebbe compiuti 97 il primo gennaio. La Power aveva progettato di trascorrere con lei il compleanno e quando è venuta a mancare si trovava lontano, per questo il suo dolore è stato ancora più grande. Romina non ha preso parte al funerale e ha chiesto rispetto per il dramma che sta vivendo.

Poco dopo l’addio a mamma Jolanda, Al Bano è tornato in tv. Ospite di Simona Ventura, il cantante ha ricordato la sua storia passata e il ruolo fondamentale della madre, rendendole ancora un volta omaggio. Carrisi ha svelato di aver cantato al funerale della mamma e ha parlato anche delle donne della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso che ha definito “belle e anche intelligenti”.