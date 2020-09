Romina Power ricorda su Instagram la sorella scomparsa

editato in: da

Romina Power ricorda su Instagram la sorella Taryn scomparsa lo scorso giugno con un post commovente e parole che esprimono, ancora una volta, il suo grande dolore. Le due sorelle erano legatissime ed era stata proprio Romina ad annunciare sui social la morte di Taryn, senza nascondere la profonda tristezza.

“Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia – aveva spiegato -. Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.

67 anni, Taryn combatteva da tempo una dura battaglia contro la leucemia. La Power, che si trovava a Cellino San Marco durante il lockdown, non l’aveva mai lasciata sola, rimanendo in costante contatto con lei. “Per me è un’estate dolceamara – aveva raccontato qualche giorno fa a Sorrisi e Canzoni Tv -. Amara, perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era anche la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina […] Ricordo soprattutto la sua forza nel seguire sempre e solo il suo cuore – aveva aggiunto Romina parlando di Taryn -, il suo spirito guerriero per difendere i diritti umani e la dolcezza e la lealtà con cui è stata sempre dalla mia parte”.

In queste ore la Power ha voluto omaggiare ancora una volta la sorella minore, pubblicando su Instagram uno scatto che le ritrae insieme, abbracciate e felici. “L’amore che abbiamo non andrà mai via – ha scritto l’attrice -. Settembre è il tuo mese, ma ti penso tutti i giorni. Sei nel mio cuore per restare, mia dolce Taryn”. A sostenere Romina in questo periodo difficile non solo i figli, ma anche Al Bano Carrisi che, come ha raccontato lei stesse, le è rimasto accanto, consolandola e aiutandola a superare la tristezza.