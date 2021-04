Romina Power, Pasqua da sola senza Al Bano: è ancora gelo con la Lecciso

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Romina Power ha trascorso la Pasqua senza Al Bano, nonostante l’invito di lui a riconciliarsi con Loredana Lecciso, per una famiglia “allargata” ma soprattutto in pace. In collegamento con Mara Venier per Domenica In, Romina ha parlato di Tyron, il fratello, e dei figli Romina Jr, Cristèl e Yari, con lei per festeggiare la Santa Pasqua.

L’invito di Al Bano per il rappacificamento tra Romina e Loredana era stato lanciato proprio dallo studio di Zia Mara. Per l’occasione, si era anche commosso. “Il mio sogno è di vedere entrambe le mamme dei miei figli sedersi alla stessa tavola e mangiare.” L’occasione perfetta era decisamente la Pasqua, periodo di profonda pace e riflessione. “Sediamoci a tavola e facciamo pace”, l’appello di Al Bano, però, non è stato ascoltato.

Sembra che tra le due donne, entrambe forti e con una voce decisa, non sia avvenuto il desiderio di chiarimento. Nessuna riunione di famiglia, dunque: manca la voglia di venirsi incontro, ma soprattutto di supportarsi a vicenda. Negli anni, sono molti i gossip che si sono susseguiti: non è mai scorso buon sangue tra Loredana e Romina.

Il cantante di Cellino San Marco più volte ha espresso il sogno di riavere nella propria vita anche Romina, proprio al fianco di Loredana. “La separazione con Romina è stata inaspettata, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi.” Aveva spiegato, sottolineando che si è rifatto una vita, ma che al contempo non vuole rinnegare il suo passato.

“Vorrei che non ci fossero recriminazioni, nessuno ha colpa di quello che è successo. Romina aveva le sue esigenze e le ha seguite, va bene così”, Al Bano era stato sincero, una caratteristica che da sempre contraddistingue l’artista.

Qualche tempo fa, tuttavia, Loredana Lecciso aveva detto che avrebbe preso volentieri un caffè insieme a Romina Power. Quel caffè, però, non c’è mai stato e nessuna delle due ha fatto il primo passo, decisivo per risanare qualsiasi ferita.

Per questa Pasqua, Romina ha preferito mettere da parte i litigi e le incomprensioni, preferendo trascorrerla da sola senza Al Bano, ma con i suoi affetti più cari, l’amato figlio Yari, le inseparabili figlie Romina e Cristèl e il fratello Tyron. Forse, tra qualche mese o anno, avremo la possibilità di vedere Romina e Loredana sedute alla stessa tavola. Fino ad allora, rimane il sogno più speciale di Al Bano.